Роман Абрамович заинтересовался фильмом про сторожа

Романа Аркадьевича Абрамовича на «Кинотавре» в Сочи ждали с самого первого дня. И даже прошёл слух, что бизнесмен в этом году финансово поддерживает российский кинофестиваль.

Миллиардер появился в Зимнем театре Сочи в обычной черной футболке и уже практически под занавес «Кинотавра». Вместе с рулевым кинофестиваля продюсером Александром Роднянским Абрамович зашёл в кинозал.

Миллиардер с продюсером Александром РоднянскимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роман Аркадьевич был замечен на показе конкурсного фильма Юрия Быкова «Сторож».

Не исключено, что бизнесмен посетит и другие кинопоказы фестиваля.

Режиссер фильма «Сторож» Юрий БыковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Главный герой картины Влад – молодой мужчина сорока лет – живет и работает сторожем в старом санатории под снос. Эта работа очевидно нужна ему для того, чтобы жить затворником.

Однажды ночью в санатории появляется супружеская пара – Вера и Стас. Они в бегах. Их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но, помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.

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На юбилейный 30-ый «Кинотавр» в Сочи Юлия Пересильд прилетела на премьеру картины Григория Добрыгина «Sheena667», в которой сыграла главную роль. Это фильм о том, как в жизнь молодой семьи вторгается Интернет и делает впоследствии всех несчастными. Муж влюбляется на сайте развлечений для взрослых в некую модель из Америки и спускает на неё не только всю зарплату, но все семейные накопления. Фильм, честно говоря, прилично затянут. Посмотреть можно разве что ради Пересильд, которая даже в этой «тоске» хороша (подробности).