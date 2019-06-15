Виторган и Хабенский пустились в пляс, вспомнив лихие 90-е
На юбилейный 30-ый «Кинотавр» в Сочи Юлия Пересильд прилетела на премьеру картины Григория Добрыгина «Sheena667», в которой сыграла главную роль. Это фильм о том, как в жизнь молодой семьи вторгается Интернет и делает впоследствии всех несчастными. Муж влюбляется на сайте развлечений для взрослых в некую модель из Америки и спускает на неё не только всю зарплату, но все семейные накопления. Фильм, честно говоря, прилично затянут. Посмотреть можно разве что ради Пересильд, которая даже в этой «тоске» хороша.
На «Кинотавре» выступила со своей группой Юлия ПересильдФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А вечером Юлия дала концерт вместе со своей группой FarSmajor. Завсегдатаи «Кинотавра» знают, что время от времени актриса развлекает гостей киносмотра концертами на пляже. В этом году Юля посвятила выступление лихим 90-м. Актриса спела лучшие хиты своей юности.
У сцены на свою музу с восхищением смотрел режиссер Алексей Учитель, отец двоих дочерей Юлии.
Под хиты 90-х пустился в пляс даже всегда сдержанный председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский. Рядом с ним отплясывал Максим Виторган. Бывшая жена артиста Ксения Собчак укатила в Москву записывать очередной выпуск своего шоу на Ютубе, а Виторган остался в Сочи смотреть кино и приглядывать за их общим сыном Платоном.
Гости киносмотра заметили, как Виторган с тоской в глазах подпевал Пересильд знаменитые строки давнего хита «Руки вверх» о брошенном муже:
«А он тебя целует, говорит что любит
И ночами обнимает, к сердцу прижимает,
А я мучаюсь от боли со своей любовью
Фотографии в альбоме о тебе напомнят...»
На «Кинотавре» выступила со своей группой Юлия Пересильд.
Не исключено, что актёр в этот момент вспоминал о своей семейной трагедии.
Напомним: в январе между Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым произошёл конфликт на почве ревности. В Сети даже гуляло видео, где человек, напоминающий Виторгана, сломал нос Богомолову, которого блогеры считают новым возлюбленным Ксении Собчак.
Кстати, недавно телеведущая официально развелась с Виторганом.
Правда пока свои отношения с Богомоловым Собчак не комментирует.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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