«Пускай поклонники едят землю - Юленьку все равно не вернуть»: слухи о чудодейственной силе могилы Началовой растут как снежный ком

Никакого глумления в этой заметке нет. Как нет в ней издевательства, кощунства и ерничанья. Мир успешно сходит с ума и без моих репортажей. Он извращается всеми способами. И не признает таких школьных и смешных понятий как «рамки разумного», «долг памяти», «уважение».

Я надеюсь, Юля не видит всего этого дьявольского карнавала, который беснуется в интернете уже третий месяц. Я надеюсь, на том свете нет Фейсбука и всех этих бесконечных ссылок с тупыми и абсурдными заголовками типа «Поклонники Началовой добавляют в суп землю с ее могилы и избавляются от хронических болезней». И ещё я надеюсь, что ей сейчас хорошо. И безрассудность этого мира больше ее не касается.

Появилась информация, что поклонники певицы расставляют перед ее фотографией бутылки и тюбики.Фото: Павел КЛОКОВ

Сначала речь шла о том, что поклонники заряжают воду и крем энергией. Приходят на 17-й участок Троекуровского кладбища, где похоронена певица, и расставляют перед ее фотографией бутылки и тюбики. После небольшого обряда вода якобы становится целебной, способной чуть ли не мертвого воскресить. А крем возвращает коже здоровый блеск и избавляет от морщин.

Чуть позже некоторые СМИ сообщили, что крест на могиле Началовой замироточил. Такое обычно случается на месте захоронения святых. А, значит, Юлю приняли в самые высшие небесные эшелоны.

Бывший пресс-секретарь певицы Анна Исаева даже начала выкладывать в Инстаграм фотографии, сделанные в квартире Началовой. В доказательство того, что Юля была обыкновенной женщиной.

«Она защищала свой дом от лишних глаз, - пояснила Исаева. - Кто бы мог представить, что придётся защищать место ее захоронения. Мне очень больно слышать рассказы о происходящем на Троекуровском».

Третью порцию безумия неизвестные посвятили земле, в которой лежит певица. Мол, поклонники окончательно съехали с катушек. А именно - берут комья земли с могилы Началовой, дома добавляют ее в суп и едят, чтобы исцелиться от разных болячек. Особенно от подагры, красной волчанки и сахарного диабета (этими болезнями страдала сама певица).

ЮЛЮ ИЩУТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Пока идёшь по Троекуровскому кладбищу, видишь массу знакомых фамилий. Здесь похоронены Барыкин, Гречко, Кваша, Юрский, Успенский, Супонев, Крачковская, Майорова. Эти люди не нуждаются в представлении. И их имена все знают.

Пока идёшь по Троекуровскому кладбищу, видишь массу знакомых фамилий.Фото: Павел КЛОКОВ

По пути заглянул в цветочный. Без всяких предисловий спросил у продавщицы:

- Что у вас тут происходит? Правда, что ли, воду заряжают?

Та округлила глаза:

- А когда? А кто? Я не видела.

Звучит ужасно, но владельцы таких магазинчиков кормятся на смерти известных людей. Потому что посетители идут на их могилы валом, особенно в первые дни после кончины.

- Сейчас чаще всего спрашивают, как найти могилу Юли Началовой, - рассказала женщина. - Не только молодёжь, но и пенсионеры. Все тихо, культурно. Вы идите все время прямо - по аллее. 17-й участок будет в самом конце.

Я так и сделал. И уже минут через пятнадцать стоял возле Юлиной могилы, усыпанной цветами и мягкими игрушками. Над ними возвышается обычный деревянный крест - сухой, без чудодейственной смолы. А на кресте - фото белокурого ангела в рамке. То есть Юли. Годы жизни, беспощадно короткой. И вокруг - ни души. Ну в смысле - ни единой живой души.

ЧАЩЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ ВОДКОЙ, ЧЕМ ВОДОЙ

Да простят меня поклонники Началовой, но мне от ее могилы не прибавилось никакой энергии. Скорее, наоборот. Нет ничего приятного в том, чтобы сидеть на солнцепеке и рассматривать красивое, нежное лицо в чёрной рамке. Да ещё понимать, что этот человек был ненамного старше тебя.

Пустых бутылок от живой воды я не нашёл. Выжатых тюбиков из-под крема тоже. И вообще от толпы фанатов обычно остаются следы. Окурки, фантики, шелуха от семечек, яблочные огрызки. Ничего этого нет.

Статуэтка белокурого ангела на могиле. Такой и была Юля НачаловаФото: Павел КЛОКОВ

Недалеко от 17-го участка стоит зданьице, в котором можно заказать уборку могилы, реставрацию памятника, замену оградки и тому подобное. Захожу туда. Сидят два человека. Один лет 20-ти (зовут Василий). Второй лет 70-ти (зовут Александр). Они часто проезжают мимо могилы Началовой. Потому что участок новый - там вовсю идут захоронения. Да и покоится Юля возле дороги.

- Никакой чертовщины не замечал, - пожал плечами Александр. - Если бы проходили какие-то обряды, мы бы наверняка видели. Если только втихаря.

- У нас тут чаще всего заряжаются другим напитком, - улыбнулся молодой. - На этикетке которого написано «40 градусов». Энергии после этого хоть отбавляй.

Александр оценил шутку коллеги и, запрокинув седую голову, рассмеялся. Затем откашлялся. И сказал:

- Из последних странных посетителей лично я припоминаю одну женщину, которая приходила на могилу Владислава Галкина. Вроде как последняя жена его. Гражданская. Она садилась на землю, расставляла перед собой его фотографии и пила пиво. Долго. Целый день. Мы уже, помню, к ней привыкли.

- А сейчас не ходит?

- Давно не видел.

Юлина могила усыпана цветами и мягкими игрушкамиФото: Павел КЛОКОВ

Я вернулся к Юле и увидел на ее могиле женщину лет сорока. Она положила гвоздики поверх огромной кучи цветов. И долго стояла не шевелясь. Затем перекрестилась и пошла в мою сторону. Я представился. И вкратце обо всем рассказал.

- Да видела я эти статьи, - сказала она. - Меня они не раздражают. Ну, нравится кому-то придумывать сказки. Да пожалуйста. Пускай едят землю, если хочется. Юленьку все равно не вернуть.

Она ушла.

А я сел на скамейку и долго думал, чем закончить этот странный мучительный репортаж.

Так и не придумал.

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Который день вокруг могилы певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в расцвете лет, происходит странное. Поклонники приходят на Троекуровское кладбище к месту захоронения звезды с водой или кремом, так как верят, что артистка с того света способна зарядить их некой чудодейственной силой. Более того, говорят, якобы замироточил крест на могиле артистки. К новой "святыне" начали стекаться паломники и брать горсточку земли с погоста (подробности).

Родителям Юли Началовой потребовалась помощь психологов

Смерть талантливой артистки ошеломила многих. Юле было всего 38. Певица страдала диабетом и подагрой и умерла от сепсиса.

Мы позвонили родителям Юли Началовой.

- Сейчас наша главная поддержка - внучка Верочка, - делится в телефонном разговоре с «КП» отец Юли, музыкант Виктор Началов. - Спасибо и нашим друзьям, которые оказались рядом. Когда все случилось, многие коллеги Юли помогли нам, включая Пугачеву, которая подписала петицию, чтобы нашей дочке выделили место на кладбище. И Киркоров к нам приезжал. Басков помог (подробности).