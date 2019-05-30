"Рассказы о мироточениях просто оскорбляют ее память": священник сделал заявление о кресте и кремах на могиле Началовой

Который день вокруг могилы певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в расцвете лет, происходит странное. Поклонники приходят на Троекуровское кладбище к месту захоронения звезды с водой или кремом, так как верят, что артистка с того света способна зарядить их некой чудодейственной силой. Более того, говорят, якобы замироточил крест на могиле артистки. К новой "святыне" начали стекаться паломники и брать горсточку земли с погоста.

Русская православная церковь (РПЦ) прокомментировала эти сведения. В РПЦ призвали молиться о покойной звезде.

"Мы понимаем скорбь близких безвременно почившей Юлии Началовой, а также поклонников ее таланта. Однако полагаем, что распространения сведений о так называемых чудесах, мироточениях, попросту оскорбляют ее память", - заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Служитель культа отметил, что церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти, пишут "Аргументы недели".

После скоропостижного ухода Юлии на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами - лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны, пишут Дни.Ру. А через некоторое время сотрудники Троекуровского кладбища сообщили изданию, что дубовый крест на могиле певицы якобы замироточил - на нем появились маслянистые благоухающие капли.

Свое мнение по этому поводу озвучила помощница певицы Анна Исаева. "Много, очень много звонков получаю я на тему святости Юлечки. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают, как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, и это главное. Выражают свое отношение, как умеют", - поведала женщина.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов 21 марта. Место здесь стоит больше миллиона, но траурный зал и участок для исполнительницы выделили безвозмездно.