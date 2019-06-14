Родителям Юли Началовой потребовалась помощь психологов

Смерть талантливой артистки ошеломила многих. Юле было всего 38. Певица страдала диабетом и подагрой и умерла от сепсиса.

Мы позвонили родителям Юли Началовой.

- Сейчас наша главная поддержка - внучка Верочка, - делится в телефонном разговоре с «КП» отец Юли, музыкант Виктор Началов. - Спасибо и нашим друзьям, которые оказались рядом. Когда все случилось, многие коллеги Юли помогли нам, включая Пугачеву, которая подписала петицию, чтобы нашей дочке выделили место на кладбище. И Киркоров к нам приезжал. Басков помог.

«Дочь Юли в Турции»

- Недавно летали на лечение в Израиль, - рассказывает Виктор Началов. - После смерти дочки нам позвонил человек, который очень любил Юлю, был ее фанатом. Он нас пригласил на реабилитацию в эту страну. Там в клинике врачи нам очень помогли психологически. И все равно мне пока сложно спокойно говорить про Юлю. До сих пор не верится, что ее нет. Такое ощущение, что она на гастроли уехала.

- Говорят, 12-летняя дочь Юли, ваша внучка Вера сейчас живет со своим отцом - футболистом Евгением Алдониным...

- Внучка сейчас отдыхает с Женей в Турции. Он туда поехал со своей семьей и Веру взял.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

- А где она живет?

- С нами. Хотя папа постоянно с ней на связи. И мама Жени, вторая бабушка Веры, проявляет заботу. Можно сказать, что Вера живет со всеми. Но большую часть времени внучка проводит у нас дома, ведь у нее тут школа, и всеми нюансами, связанными с обучением Веры, занимается моя жена. Внучке, безусловно, тяжело, она не может свыкнуться с мыслью, что мамы не стало. Но она умница, достойно все переносит.

«Судится за квартиру с ребенком»

По словам Виктора Началова, с гражданским мужем Юли хоккеистом Александром Фроловым им пока не удалось договориться. Напомним: после развода с Евгением Алдониным Юле досталась четырехкомнатная квартира в 167 кв. м в элитном комплексе «Кутузовская ривьера». А в 2015 году Фролов одолжил Началовой 20 млн рублей. Она планировала вложить эти деньги в творчество. Но эту немалую сумму хоккеист-миллионер дал любимой не безвозмездно. Юля переписала на него полквартиры. Скорее всего, артистка думала, что это формальность. Но после разрыва с Юлей Фролов потребовал у певицы возвращения долга. Начались суды.

Теперь хоккеист, по словам близких Началовой, хочет судиться с ее 12-летней дочерью.

- Кому это приятно? Когда Юля была жива, они могли ругаться. Но теперь Юли нет, а он хочет бодаться с 12-летней Верой. Это отвратительно, - заявил «КП» Виктор Началов. - Женя Алдонин пытался с Фроловым договориться, но пока не получилось... В наследство осенью вступаем - Вера и мы, родители Юли. А там уж будет видно, чем закончатся эти суды.

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Об этом рассказал друг певицы Егор Иващенко

Как уже писала «КП», незадолго до своей смерти Юля Началова подружилась с шоуменом, участником «Фабрики звезд» Егором Иващенко. Юля была наставницей Егора на телепроекте «Один в один». Началова делилась с Егором не только своими творческими секретами, но и личными. По словам артиста, Юлия, несмотря на разрыв с первым мужем футболистом Евгением Алдониным (первым супругом Началовой был ее коллега Дмитрий Ланской - ред.), считала отца своей дочери самым близким другом (подробности).