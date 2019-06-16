Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом

Вечером в субботу в селе Чемодановка под Пензой вновь неспокойно. Небо озарило зарево пожарища - горит один из частных домов в соседней деревне Лопатки. В соцсетях местные жители уверяют, что горит дом влиятельной цыганской семьи, и горит он не случайно.

- В Лопатках (рядом с Чемодановкой) подожгли цыганский дом, - делятся местные жители фотографиями и видео с места ЧП в соцсетях.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, пока они не могут с уверенностью заявить что стало причиной инцидента, для этого потребуется экспертиза. Но местные жители уверены, что это именно поджег из мести.

Накануне жители села перекрыли федеральную трассу М-5 после того, как в результате массовой ловки с цыганами умер русский мужчина и ещё один попал в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, что жители села перекрыли в пятницу федеральную трассу М-5 после того, как в результате массовой драки с цыганами был убит местный житель. Про предварительной информации, катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке. Школьнице удалось вырваться, она рассказала о случившемся отцу. Тот собрал друзей и пошел разобраться с соседями. "В ответ на претензии родственников цыгане схватили ножи и топоры и пошли в атаку", - рассказали КП местные жители. Один из участников драки скончался, один сейчас находится в реанимации, еще трое получили травмы.

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Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане. Конфликт, который тлел в часе езды от Пензы несколько месяцев, разгорелся с невиданной силой. Катализатором общественного возмущения стал случай, когда несколько цыган стали приставать к 12-летней девочке (подробности).

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В селе Чемодановка под Пензой обстановка до такой степени накалилась, что местные жители готовы были заколотить в своих дома окна и не выпускали на улицу детей. Поползли слухи, что якобы цыгане планируют ночь сжигать дома русских, что будто-бы они для этого скупили весь бензин на заправке (подробнее).