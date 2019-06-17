Олег Кашин: Россия уходит в азиатчину. Мигранты чувствуют себя, как дома

«НЕ ПОБЕЖДЕННЫЕ, А ОБМАНУТЫЕ»

– Олег, за неделю второй русский парень гибнет в драке. Оба - герои, заступившиеся за прохожих. Это случайности и совпадения, что ребят убивают мигранты? Не приведет ли такое к национальному конфликту?

- Я бы не стал говорить о национальном конфликте, скорее это математика — вот есть люди, которые рисуют кривую Гаусса, объясняя всякие политические сюжеты, я бы их позвал на помощь, потому что тут, конечно, именно математика — чем больше людей приезжает в Россию из стран с другими традициями и другим бытом, тем больше будет конфликтов. Герой, заступающийся за прохожих — это просто что-то архетипическое, вызывающее массу ассоциаций, резонанс и так далее. Если брать сюжеты попроще — грабежи, изнасилования, наркотики — о них, наверное, менее интересно разговаривать, но это те мелочи, из которых и создается большая картина этнической преступности. Без обыденных, рутинных, привычных, незаметных преступлений не было бы тех больших и ярких, которые еще могут взбудоражить общество.

– Не кажется ли вам, что мы, победив русский национализм, упустили национализм этнический?

- Мы? Я не побеждал русский национализм, более того — еще с первых русских маршей, будучи в те времена автором, крайне лояльным Кремлю, доказывал, что правый спектр должен быть представлен в легальной политике, иначе, будучи загнанным в темную комнату, он неизбежно радикализуется. В этом смысле я себя сам чувствую побежденным. Более того, давайте вспомним, как в 2014 году во время «русской весны», когда власти объективно нуждались в поддержке русских по обе стороны границы, они очень активно заигрывали именно с той аудиторией, которая идентифицирует себя как русских, а не с «многонациональными россиянами». И эти русские даже не побежденными сейчас должны себя чувствовать, а обманутыми, что, мне кажется, обиднее.

Да, это важный момент: власти комфортнее чувствуют себя, когда имеют дело с этнократиями типа Чечни (Чечня эталон, но к этому образцу стремятся многие республики вплоть до самых, как нам кажется, пока безобидных типа Якутии) или с бессловесными трудовыми мигрантами, которые и в экономике полезны нашему госкапитализму, и паспорта получают на раз, становясь такими же бессловесными избирателями. Но вот о ваше «этнический национализм» я спотыкаюсь — вы уверены, что это прямо ругательство? Я не уверен. Таджик будет гордиться тем, что он таджик, это нормально. Чеченец — тем, что чеченец. И даже общий язык найти не проблема — меньше всего хочу демонизировать те народы, с которыми мы сосуществуем в России или рядом. Речь о том, что вместо русского национализма нам навязывают, назовем его так, антирусский интернационализм, когда именно русским, больше никому, предлагается делать вид, что наш народ — это такой плавильный котел, в котором стираются различия между этническими группами. По факту в этом котле плавится, то есть дерусифицируется, единственный народ — наш. Мне это кажется опасным.

– Как это решать? У нас многонациональная страна. Вшивать народу толерантность, как в Европе?

- Вы очень странно говорите об этом в таком гипотетическом наклонении — вшивать толерантность. А разве нам ее не вшивают? Со времен пролетарского интернационализма, через единую общность советский народ плавно пришли к нынешней многонациональности. «У преступности нет национальности» — это не вшитая толерантность, не искусственная?

О многонациональности России я бы тоже не говорил так уверенно. В России есть несколько регионов компактного проживания других этнических групп — от татар до бурятов. В России есть один глобальный мегаполис наподобие того же Лондона — Москва. В остальном Россия обычная моноэтническая страна, ничем по своему устройству не отличающаяся от любой страны Европы. Что многонационального в Вологодской области, в Костромской — вы скажете, что это самая русская Русь, но тогда объясните мне про многонациональность Калининградской области, Приморья, Воронежа, нетатарского Поволжья, сибирских регионов — там тоже какой-то плавильный котел? Нет, там просто русские, но говорить об этом неприлично. А почему?

Гастарбайтеры тут чувствуют себя, как дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАВКАЗУ НУЖЕН РУССКИЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

- В Париже да и в Лондоне межнациональные проблемы в основном связаны с людьми, которые приехали относительно недавно. У нас все-таки страна многонациональная, и нерусские народы - часть России много сотен лет.

- Те недавно приехавшие жители Магриба, которые переворачивают машины и жгут их во Франции, - это тоже французы, у них есть французские паспорта. Российская Федерация, конечно, многонациональная, но если брать лупу и смотреть на ее карту, мы видим там Карелию, которая такая же русская, как Ленинградская область, и по ландшафту, и по этническому составу, и по безопасности, и по демократии. Бурятия ничем не отличается от Забайкалья, там и бурятов примерно столько же, и русская речь звучит так же, и нравы примерно одинаковые. Удмуртия, Мари Эл, Мордовия..... Собственно сильно отличаются национально лишь Кавказ и маленькая Тува (80% тувинцев и 20% русских — неравное соотношение). Может, стоило бы как-то выделить Северокавказский федеральный округ в отдельный особый регион. Возможно, с внутренними визами, возможно, с делегированием русскому генерал-губернатору всех полномочий местных властей. Местные власти следует заменить, наверное, какой-то другой системой, уже не делать вид, что это демократия местных народов, а не жесткая борьба этнических кланов.

- А это не разожжет Кавказ?

- Если мы , русские, захотим в одной из кавказских столиц, например, делать карьеру, просто жить, жениться, детей рожать, мы не можем реально туда поехать на самом деле по куче причин. Игнорирование этих фактов ведет к серьезным последствиям в дальнейшем. Наверное, надо как-то мягче, чем я предлагаю, но при этом проблема есть. И ее должен решать какой-нибудь секретный «институт кавказоведения», который сидит и думает, что делать. Вместо этого у нас скорее к общекавказским нормам приводится остальная Россия. То же самое и в плане управления, и в плане гражданских свобод.

Если мы не начнем форматировать Кавказ под общероссийские нормы, Кавказ переформатирует Россию . Не только в плане того, что какие-то банды опять будут бегать по улицам и кричать своё, но и силовики, которые привыкли решать проблему зачистками на юге, начнут решать проблемы зачистками и в Архангельской области, и в Калининградской области, и в Москве.

– Почему в Москве кавказцы ведут себя очень нагло и дерзко? От чего это?

- Может быть, спросим у кавказцев? Причем даже не у тех, которые ведут себя нагло и дерзко, а у лидеров диаспор или руководителей тех республик, прежде всего в составе России, которые и в Москве (это почему-то выясняется после любого громкого эксцесса с этими людьми) влияют на свою молодежь. Мне кажется, у российского государства, если бы оно хотело поговорить об этом - нашлось бы немало аргументов, чтобы убедить «наглых и дерзких» стать чуть сдержаннее.

ВВЕСТИ ВИЗЫ С УЗБЕКИСТАНОМ И КИРГИЗИЕЙ

– Мы справимся без мигрантов? Сможем сами делать черновую работу?

- Напомните, разве в России нет безработицы? Вы можете поручиться, что вот все эти рабочие места, о которых нам говорят, подходят только трудовым мигрантам, и на эти места нет претендентов в российских регионах? Люди из России, которые устраиваются на работу в Евросоюзе, знают, как это происходит — и в принципе, такое при желании можно устроить и в России. Вот ты девелопер, у тебя стройка. Даешь объявление — требуются каменщики, зарплата такая-то. Если не претендует кто-то из рязанских или челябинских мужчин, вздыхаешь и говоришь — ладно, а киргизы есть? Но это ведь тоже фантастика по нашим меркам.

– Сильно ли мигранты обрушили рынок зарплат?

- Когда мы имеем дело с государственным капитализмом, говорить о невидимой руке рынка — это цинизм и лицемерие. Невидимая рука рынка в нынешней России очень многое бы разрушила, и очень многое бы оживила. Но нет никакой невидимой руки, есть полицейская дубинка, есть еще субсидии для своих и прочие, совсем не рыночные вещи, и любой рыночный аргумент — это манипуляция.

«НЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ СТАЕЙ»

– Как объяснить агрессивное поведение мигрантов? Может, со временем они обрусеют? Или мы превратимся в азиатчину?

- И тут тоже нет повода для футурологии — мы уже очень сильно продвинулись на пути в Азию, золотую дремотную. Дело даже не в гастарбайтерах. Этика, человеческие отношения, степень закрытости, например, власти — в этом смысле мы стали менее европейскими, и никакие велодорожки на это не влияют. Разве дело Ивана Голунова, выдающегося — поверьте! — журналиста, которому, судя по всему, подбросили наркотики в ответ на его расследования о похоронном бизнесе в Москве, — разве это не азиатчина? Неудивительно, что средний азиат чувствует себя в Москва как дома.

– Отец Дмитрий Смирнов говорил, что русские вымрут к 2050 году. Не выдержат наплыва мусульман. Но русский человек не живет общиной, как узбеки или дагестанцы. Русские держатся обособленно друг от друга, думая о своих ипотеках и кредитах. Как же разбудить наше самосознание?

- Разбудить наше самосознание, чтобы мы научились жить стаей? Вот уж чего точно не хочется. Я думаю, мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для наших детей, а не учиться «общинности» у узбеков и таджиков — мне кажется, мы заслуживаем большего.

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