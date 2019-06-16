Бесценные вы наши: Стоимость Кокорина и Мамаева упала до нуля

Авторитетный спортивный портал transfermarkt опубликовал рейтинг рыночной стоимости российских игроков. И первое, что бросается в глаза - из списка выпали Кокорин и Мамаев, которые еще недавно ценились очень высоко.

Александр Кокорин в 2014/15 годах был вообще одним из самых дорогих наших футболистов и его трансферная стоимость приближалась к 20 миллионам евро. Павел Мамаев перед Евро-2016 (после которого футболисты впервые загуляли - в Монако) тоже был в топ-10.

По оценкам transfermarkt Кокорин прошлой осенью, перед эпической дракой, оценивался в 12 миллионов евро, а в середине зимы уже 8,5 млн. То есть каждый месяц сидения в Бутырке форвард дешевел почти на миллион евро.

Мамаев на трансферном рынке стоил 6,5 млн евро и обесценивался приблизительно на полмиллиона евро в месяц.

Но то, что Кокорин и Мамаев вдруг совсем выпали из списка еще не значит, что они ничего не стоят. Просто футболистов нельзя подписать в летнее трансферное окно, поскольку до зимы они будут заняты на других работах. Напомним, что на прошлой неделе суд отклонил апелляцию и футболисты по этапу отправляются в колонию, где еще проведут около полугода.

Освободятся они как раз к открытию зимнего трансферного окна. Вот тут-то и начнется самое интересное. Мамаев, у которого в декабре заканчивается контракт с «Краснодаром», выйдет на свободу «свободным агентом». А это значит, что любой клуб сможет взять его забесплатно, то есть выкупать права на футболиста не потребуется. А желающие взять игрока с российским паспортом (при лимите на легионеров в нашем чемпионате), вот увидите, найдутся.

С Кокориным несколько другая ситуация. Его контракт с «Зенитом» истекает летом, но питерский клуб не отказывается от своего игрока и зимой на каких-то условиях может продлит договор. Но вот смогут ли горе-футболисты потом набрать форму и вернуться на достойный уровень - это большой вопрос.

Самые дорогие игроки Российской Премьер-лиги

(трансферная стоимость в млн.евро)

1. Марио Фернандес (ЦСКА) – €26

2. Никола Влашич (ЦСКА) – €20

3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – €18

4. Виктор Классон («Краснодар») – €18

5. Вильмар Барриос («Зенит») - 17

6. Сердар Азмун («Зенит») - 17

7. Федор Чалов (ЦСКА) - 16

8. Артем Дзюба - («Зенит») - 16

9. Алексей Миранчук («Локомотив») – €16

10. Себастьян Дриусси («Зенит») - 16