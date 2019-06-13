2019-06-13T17:53:09+03:00
Спорт

У футболистов Кокорина и Мамаева нет шансов на УДО

Уже через неделю их отправят в колонии общего режима [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Александр Кокорин и Павел Мамаев.Александр Кокорин и Павел Мамаев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Адвокаты футболистов Кокорина и Мамаева сразу после заседания Мосгорсуда, который оставил спортсменам реальные сроки заключения, не скрывали недовольства таким решением суда. Роман Андреев, адвокат Александра Кокорина, ответил на вопросы о дальнейшей судьбе своего подзащитного.

- Будем обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде. Это показательная порка, которая к закону отношения не имеет. И раздули скандал журналисты. На их поводу и идёт суд.

- Были готовы к такому решению?

- Да, надежд на правосудие не было. И Александр, хотя и верил в чудо, знал, что оно не случится. Через 7 - 14 дней ребят отправят в колонии. Какие? Это пока неизвестно. Ясно, что это будет на территории ЦФО.

- А шансы на УДО у ребят есть?

- Нет, к сожалению. По закону подать заявку можно только через 6 месяцев. А им учитывая уже отсиженные 8 месяцев в СИЗО осталось по 5-6 месяцев. Полгода считается минимальным сроком на исправление. Так что на условно-досрочное освобождение мы не надеемся.

- Как Александр себя чувствует? Колено по-прежнему болит?

- Это самая большая беда. Ему нужна помощь медиков, а в СИЗО и колонии это просто невозможно. Парню реально светит инвалидность, но это никого не волнует!

Напомним, в среду, 13 июня Мосгорсуд оставил без изменений приговор Пресненского суда по громкому делу футболистов-хулиганов. Александр и Кирилл Кокорины получили 1 год и 6 месяцев общего режима , Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году 5 месяцев колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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