Дьяк Чубайс и углекислый бунт

У Анатолия Чубайса есть редкая способность произносить вещи, о которых его коллеги из власти только думают, но стесняются или боятся говорить, а он не боится и говорит.

Вот и сейчас немного подзабытый титан 90-х сделал заявление, которому мог позавидовать даже покойный Гайдар. Анатолий Борисович предложил ввести «налог на дыхание». В официальной формулировке это называется системой прогрессивного налогообложения на вредные выбросы промышленными предприятиями. Сделано оно в контексте обсуждения мировой повестки, которое борется с выбросами углекислого газа в атмосферу. Но на этом общее с глобальной повесткой заканчивается.

Если Трамп Парижское соглашение по ограничению выбросов просто порвал и сообщил, что собирается сделать Америку снова великой, а для этого он намерен вернуть промышленное производство из Мексики и Китая обратно на средний запад, Китай просто презрительно молчит, глядя на нелепые ужимки зеленых европейцев, которые добровольно отдают ему остатки своего индустриального производства, то российский идеолог приватизации снова выводит экономическую формулу в духе 1991 года.

Времена, когда СССР строил по 300 заводов в год давно в прошлом. Тысячи труб давно перестали дымить, а оставшиеся нужно беречь как зеницу ока, чтобы не превратиться в какую-нибудь Латвию с нефтяными вышками и трубопроводами. Тем не менее, Чубайс снова предлагает гнать российскую промышленность в мировой рынок с помощью конвоя и овчарок и для этого обложить ее дополнительным налогом.

Никаких иллюзий по поводу экономических идеалов владельцев отечественных промышленных предприятий ни у кого нет. Очевидно, что этот новый налог они легким движением холеных пальцев по компьютерной клавиатуре переложат на нас – на конечных потребителей.

Не важно, что производит этот завод – удобрения, стальные трубы или полипропилен. Каждую копейку, которую Чубайс предлагает заплатить за вредный углекислый газ придется заплатить не резидентам Монако и Лондона, а всем нам.

Объяснение, зачем вводить новый налог, такое же людоедски-наивное, как и в начале 90-х. Чубайс объясняет, что это - требование мирового рынка, и для того, чтобы соответствовать этим разумным и справедливым требованиям, Россия снова должна выстрелить себе в ногу.

Такие же объяснения мы уже слышали от «приватизаторов», когда они рассказывали нам про мировое разделение труда и объясняли, что России не нужен не автопром ни авиапром. ВАЗ и КАМАЗ тогда чудом уцелели, хотя и не без потерь, а вот гражданские самолеты России сегодня приходится учиться делать практически с нуля и получается это в нас пока не очень хорошо.

Российские элиты уже перестали стесняться формулы «люди - новая нефть». Людишек в крепостное рабство брать экономического смысла больше. Свои подати холопы заплатят в виде налогов, штрафов, коммуналки, выросшего НДСа и цен на бензин. Есть только один нюанс – не стоит крепостных доводить до пугачевщины.

Идея очередного налога напоминает историю «Соляного бунта», случившегося в Москве в 1648 году. Как гласит летопись в ходе бунта автора введения соляного налога дьяка Назария Чистого «убили дубинами как собаку», а тогдашнего "премьер-министра", боярина Бориса Морозова царь отправил в Кирилло-Белозерский монастырь «на дожитие».

Иногда мне кажется, что власть сохраняет Чубайса, как последний предохранитель, на случай каких-нибудь тяжелых социальных неустройств. Когда все перестанет работать – и Владимир Соловьев, и Украина – народу можно будет выдать на публичную расправу Анатолия Борисовича.

Пока дорогие россияне будут разбираться со своим лютым врагом, всем остальным власть предержащим это даст немного времени, чтобы привести в порядок финансовые дела и доехать до аэропортов.

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