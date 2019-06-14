2019-06-14T13:41:08+03:00
Экономика

Курс евро снизился до 72,69 рубля

Рассказываем о курсах евро и доллара на 14 июня 2019
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс евро снизился до 72,69 рубляКурс евро снизился до 72,69 рубляФото: Артем ЛЕНЦ
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По данным Московской биржи на торгах в пятницу, 14 июня, рубль заметно укрепился по отношению в евро. Стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 72,69 рубля, потеряв в стоимости 13 копеек.

Американская валюта также потеряла в цене по отношению к рублю. Доллар понизился на 15 копеек и торгуется за 64,44 рубля.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, рубль начал заметно укрепляться во вторник, 11 июня. Официальный курс евро к рублю, по данным Московской биржи потерял в цене 23 копейки. Стоимость европейской валюты составила 73,05 рубля. Американская валюта также потеряла в цене по отношению к рублю и подешевела на 24 копейки до 64,54 рубля.

Стоит отметить, что в пятницу, 14 июня, цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов. Так августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,23 % и торгуется за 61,45 доллара за баррель. Напомним, что днем ранее в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера после чего начала рости стоимость черного золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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