«Денег не надо»: нашедшие кота Бари Алибасова отказались от вознаграждения в 800 тысяч

Поклонники Алибасова могут выдохнуть: его любимый питомец спустя три дня мытарств по столичным улицам наконец нашёлся. И даже 800 тысяч рублей, обещанные в качестве вознаграждения вернувшим, семье продюсера удалось сэкономить.

- Чучу обнаружили в Столовом переулке в местном центре единоборств, - рассказал kp.ru PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. - Сегодня мне позвонил молодой человек, который сообщил, что похожий кот находится у него. Через 10 минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-фу.

По словам Левана, 12 июня Чуча сидел у подъезда спортивного центра.

- Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной, - рассказал спаситель Чучи. - Я понял, что животное домашнее и скорее всего, потерялось. Все эти дни кот провёл в гостиной, где нашёл себе любимое место.

По словам Левана, Чуча сидел у подъезда спортивного центра.

От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Напомним, любимый питомец продюсера, канадский сфинкс по кличке Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке. Вчера представителям артиста за вознаграждение вернули другого кота, родственники собирались обратиться в полицию по факту мошенничества.

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