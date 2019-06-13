«Лишились 800 тысяч из-за кота»: сын Бари Алибасова стал жертвой мошенника

О судьбе канадского сфинкса Чучи — любимого кота Бари Алибасова, поклонники переживают не меньше, чем о здоровье артиста. Да и сам Бари Каримович печется о питомце, как о любимом ребенке: очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Алибасов в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании - в случае смерти продюсера кот достанется помощнику Сергею Моцарю.

Два дня назад, когда сын артиста Бари Алибасов-младший устраивала для прессы экскурсию по квартире отца в Мерзляковском переулке, кот сбежал. За него объявили награду — 800 тысяч рублей плюс бесплатное выступление группы «На-На». Но деньги в итоге достались аферисту.

Сын Бари Алибасова пригласил журналистов в квартиру отца.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сегодня утром, 13 июня, позвонил мужчина, который сообщил, что нашел животное и хотел бы получить вознаграждение, - рассказал kp.ru PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - При этом звонивший сказал, что очень торопится, у него поезд. Я связался с сыном Алибасова, который накануне уехал в Брянск, чтобы узнать, как поступить, ведь опознать Чучу должен был он. Но Бари Бариевич так обрадовался находке, что распорядился передать животное помощнице отца и отдать деньги мужчине — он заранее оставил 800 тысяч.

Помощницу продюсера, по словам Горжанкина, попросили заснять момент передачи кота на телефон, но мужчина наотрез отказался сниматься. Несмотря на это, вознаграждение ему все-таки передали.

- Но когда приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же лысой породы, – сообщил Горжанкин. - При этом вопрос о вознаграждении остается в силе, а поиски продолжаются.

Сейчас родственники артиста намерены обратиться в полицию с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.

Алибасов провел в состоянии медикаментозного сна 5 сутокФото: Личный архив

Напомним, Бари Алибасова доставили в реанимации НИИ им. Склифосовского 4 июня после того, как он случайно выпил средство для очистки труб «Крот», спутав его с соком. Утром 6 июня медики ввели пациента в медикаментозный сон. 11 июня продюсер проснулся, но из-за ожога не смог говорить, а жену и вовсе принял за медсестру. По прогнозам врачей, Алибасов из-за химического ожога уже никогда не сможет питаться самостоятельно. Также есть риск закупорки кишечника и внутреннего кровотечения в желудке. Тем временем Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск в суд к производителям "Крота" из-за того, что яркая бутылка внешне напоминает упаковку с соком или йогуртом.

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«Нашедшему награда 800 тысяч рублей»: из квартиры Бари Алибасова сбежал его любимый кот Чуча

Очередное несчастье выпало на долю Бари Алибасова: пока артист приходит в себя в реанимации института Склифосовского, из его квартиры сбежал любимый питомец - канадский сфинкс Чуча. О его судьбе продюсер беспокоился даже больше, чем о своей - очнувшись после нескольких суток медикаментозного сна, Бари Каримович в первую очередь поинтересовался, как Чуча. И даже указал его в завещании - в случае смерти Алибасова питомец достанется помощнику Сергею Моцарю (подробности)