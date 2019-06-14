Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим

В воскресенье на Первом канале премьера программы «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым. Имя ведущего заявлено в названии документального проекта-расследования не случайно: Тимура теперь знают все. И не только потому, что Тимур Еремеев когда-то играл в сериале «Кухня», его можно увидеть в популярных антрепризах и в спектаклях Театра Российской армии. Миллионы телезрителей узнали о Тимуре после того, как за несколько последних лет вышло целых 20 телепрограмм «Пусть говорят», в которых выясняли является ли Еремеев внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина. Программы шли с хорошим рейтингом, поэтому постоянно снимали продолжения, да и сама жизнь подбрасывала новые повороты сюжета.

Законная дочь Спартака Мишулина Карина не приняла Тимура даже после того, как в студии озвучили результаты ДНК-теста. Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов вскрыл конверт с результатами ДНК-теста: «На основании проведенных исследований, приходим к следующим выводам - вероятность того, что Тимур Еремеев является сыном Спартака Мишулина, равняется 99,99%». Карина выдвигала предположения, что Тимур сделал пластическую операцию, чтобы быть похожим на ее отца Спартака Мишулина. Потом она отказалась признать результаты ДНК-теста, который выполнил ученый с мировым именем, к которому она сама в самом начале скандала и посоветовала обратиться. Более того, Карина через суд запретила Тимуру называть себя «сыном Спартака Мишулина»...

Тимур в детстве на спектакле Спартака Мишулина.Фото: Первый канал

Тимур Еремеев не собирается менять фамилию, претендовать на наследство и вторгаться в семью Карины Мишулиной. Он не жалеет, что изменил свою жизнь, решившись рассказать, кто его отец. Жаль, конечно, что это случилось уже после смерти Спартака Мишулина, и он не может завершить спор между Кариной и Тимуром.

Ну а пока посмотрим, какой из актера получится телеведущий - он ведет проект, в котором с помощью множества экспертов и помощников расследует загадочные истории звезд 20 века. Вот только несколько первых тем: убийство актрисы Зои Федоровой, судьба наследства Леонида Брежнева, новые обстоятельства смерти Владимира Высоцкого...

«В каждой теме я нахожу безумно интересные эксклюзивные факты. Этого вы не прочитаете нигде, - рассказывает о «Семейных тайнах» Тимур Еремев. - Недавно меня поразила 92-летняя женщина, которая работала надзирательницей во Владимирском Централе, где сидела Зоя Фёдорова. Она до мельчайших подробностей помнит, что происходило в камере актрисы, чем ее кормили, как мужественно актриса, которая только что была небожительницей, переносила эти невзгоды. Бывшая надзирательница помнит, как Зою Федорову чуть не отправили в карцер вместе с ее сокамерницей Лидией Руслановой за исполнение песни «Валенки». Вместе с внуком Зои Алексеевны, который живет в США, мы пытаемся понять, кто же ее убил? Почему? К ответам на эти вопросы мы подошли очень близко...»

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