Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер

Вот я – скромный человек. Но, прочитав 16 июня на сайте Екатеринбургской Епархии официальное заявление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, я просто глазам своим не поверила: владыка ответил конкретно на материал «КП» «Екатеринбургский майдан»: Епархия отнимает у горожан сквер, а Запад не дает поставить храм». Расследование Ульяны Скойбеда»!

Судите сами.

Я двигала идею: вся причина конфликта – в том, что церковь не покупает землю для постройки храмов на общих основаниях (например, не выкупает уже имеющееся здание и не сносит его), а просит у власти «свободное место», то есть занимается уплотнительной застройкой:

«Люди за Храм, просто не за счет своего жизненного пространства, ведь в городах всегда тесно.

Свободные места в центре – это всегда парки.

Конфликт неизбежен, потому что парки – они общие.

А православные в нашей стране, мягко так скажем, не все…».

Я указывала еще семь точек протеста по стране: везде храмы пытались поставить в парках или местах гуляний. Писала: «сама ситуация порочна»! «Если вы не покупаете место, а занимаете чужое, всегда будут недовольные»!

И, вот, теперь Владыка пишет:

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле».

Ох, постоянные читатели знают, что я раз сто пятьдесят написала на форуме «КП» ровно вот это: «церковь не должна занимать общественную территорию».

Спасибо, что слышите, Владыка, что искренне хотите решить дело миром.

Но это было не последнее чудесное открытие.

Следом пришла информация (мне сообщил ее герой расследования), что Екатеринбург определился с площадкой! Один из застройщиков, УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) и ее глава Андрей Козицын отдают под храм находящееся у них в собственности здание бывшего Уральского приборостроительного завода.

Оно располагается в шаговой доступности от сквера с прудом и знакомо читателям «КП» по надписи: «Кто мы, откуда, куда мы идем?», - мы размещали его фото на сайте.

Именно так я и предлагала поступить УГМК все в тех же комментариях на сайте! Прямо писала: здание – в собственности православного олигарха, который горячо мечтает поставить храм, место – прекрасное, близко от исторического, почвы для конфликтов – нет: у людей ничего не отнимают. Ну, так дерзайте!

И меня снова услышали (прочитали?).

Чудны дела твои, Господи…

Теперь, если кто-то будет ходить митингом: «Отстоим завод», - можно будет спокойно с чистой совестью сказать, что эти люди не согласятся ни на одну площадку, они именно против Храма, православия и православных. Потому что, напоминаю, завод в любом случае идет под снос, УГМК планировал там торговый центр. Частная собственность священна, собственник может ее с кашей съесть. Частная территория.

А я за эти дни получила объяснение, что вообще происходит, почему церкви пихают во дворы и скверы. Будущий настоятель церкви Москворечье-Сабурово (Москва) объяснил бунтующим против уплотнительной застройки москвичам, что «власти сейчас слагают с государства и перевешивают на церковь функцию, которую раньше выполняли комсомол и дома пионеров – воспитание молодежи. Бесплатные воскресные кружки, бесплатные спортивные секции – в районе развивается ПРАВОСЛАВНЫЙ ФУТБОЛ! Никакого финансирования из бюджета на это не предполагается в принципе, церковь все должна делать собственными силами», - и, действительно, рядом с храмом было запланировано огромное здание воскресной школы, вызвавшее особенное возмущение жителей (они его приняли за офис).

Это история 2015 года. Рассказана мне читателем. Строительство церкви вместе с футболом жители тогда отбили.

Если все так, становится понятна тесная смычка власти и церкви, возмущающая атеистов. Церковь, это, оказывается, не только идеология, но и Министерство образования, Министерство культуры и Министерство спорта в одном лице. Культмассовый сектор, палочка-выручалочка!

Вы только подумайте, как выгодно для бюджета!

Государство ведь не содержит церковь: это прихожане ее содержат. Государство больше не тратится на детей.

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