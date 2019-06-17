Началова переписала долю в квартире гражданскому мужу, пытаясь спасти отношения

- Александр Фролов никогда не был женат на Юле, у них был гражданский брак. Он всегда жил в той самой квартире в «Кутузовской ривьере», которую сейчас делят. Своего жилья у него не было. Теперь он претендует на половину квартиры на основании расписки от Юлии. Расписка была напечатана на компьютере, от руки только ее подпись внизу бумажки. Это все нас очень смущает, - рассказала Анна «КП». - Мы обсуждали с Началовой эту тему. Она удивлялась, говорила, что вообще не припомнит, чтобы расписывалась в этом документе. То есть, возможно, это была кипа бумаг, которую Фролов ей дал, и она все подписала, не обратив внимания на содержание. А может и подмахнула, подумав. Тогда этому может быть только одна причина. Документ датирован 2015 годом. Это как раз время, когда Юля и Александр расставались. И, возможно, она это сделала, чтобы сохранить семью.

Началова переписала долю в квартире гражданскому мужу, пытаясь спасти отношенияФото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним: окончательно пара разошлась в 2016 году, и последнее время у гражданских супругов были очень натянутые отношения.

- Собственно, на основании этой расписки господин Фролов и продолжает претендовать на квартиру. Требует с бывшего мужа Юлии Евгения Алдонина деньги. Выдумывает разные суммы. Сейчас это 50 миллионов рублей, потому что он оценивает квартиру в 100 миллионов. Но это неадекватная оценка. У меня есть кадастровый документ, где указана реальная стоимость квартиры - в два раза меньше. А когда ее покупали, она стоила 40 миллионов. Половина этой суммы - 20 миллионов - и фигурирует в расписке, якобы подписанной Началовой.

Евгений АлдонинФото: Евгения ГУСЕВА

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Как уже писала «КП», незадолго до своей смерти Юля Началова подружилась с шоуменом, участником «Фабрики звезд» Егором Иващенко. ля была наставницей Егора на телепроекте «Один в один». (подробности)