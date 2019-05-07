Адвокаты хоккеиста Фролова опровергли, что он требует полквартиры с дочери Юлии Началовой

Споры о наследстве певицы не утихают и после ее смерти. Напомним, самым ценным имуществом Юлии Началовой были 170-метровые апартаменты в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Несколько лет назад, судя по имеющейся в распоряжении "КП" расписке, артистка продала половину квартиры своему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову, и получила от него 20 миллионов рублей. Спортсмен зарегистрировал свои права на недвижимость, но уверяет, что никогда их не предъявлял: когда пара рассталась, Фролов тихо-мирно съехал и с тех пор жил отдельно, не общаясь с Началовой. Однако, в прошлом году певица инициировала судебное разбирательство, уверяя, что денег не получала. Когда Юлии не стало, тяжба еще была в самом разгаре, и теперь родственники звезды опасаются, что хоккеист все-таки захочет получить свою законную долю. Тогда жилье, доставшееся по наследству 12-летней Вере Началовой, придется продавать и делить, а ведь девочке и без того непросто без мамы. На днях отец Юлии Виктор Васильевич рассказал журналистам, что Фролов не намерен договариваться, а планирует отсудить имущество: "Наверное, деньги ему глаза закрыли".

Хоккеист предоставил суду расписку о получении Юлией Началовой 20-ти миллионов.

Между тем, сегодня, 7 мая, в Никулинском районном суде Москвы состоялось судебное заседание по "квартире раздора". Дело это довольное сложное: истцом выступает компания из Нижнего Новгорода «Весенние инвестиции», которой Юлия продала "долг" Фролова за 15 миллионов рублей (к слову, уступить долги можно любой организации, не только коллекторам). Так как певица уверяла, что денег не получала, то хоккеисту насчитали долг в 20 млн плюс проценты за несколько лет - итого с него требовали 25,8 млн, якобы не заплаченных за долю в квартире. Изначально дело слушалось в Нижнем Новгороде, где последний бойфренд певицы работает до сих пор областным судьей. Возможно, это всего лишь совпадение и никто не лоббировал ничьи интересы, но чтобы перенести дело из Москвы в Нижний, Юлии даже пришлось прописаться в съемной квартире в городе на Волге и стать со-ответчиком по делу, хотя с нее "Весенние инвестиции" даже теоретически ничего не могли требовать.

- В результате наших жалоб многое в этом процессе было пересмотрено, - рассказали "КП" в юридической фирме «Гуричев, Малинин и партнеры», представляющей в суде интересы Александра Фролова. - Были выявлены грубые нарушения со стороны судьи, неправомерность обращения в нижегородский суд. Также при апелляции критическую оценку суда получил договор аренды квартиры, который использовали "Весенние инвестиции" и Юлия Началова для обоснования подсудности спора суду города Нижнего Новгорода. Квартира была арендована у лица, которое даже не являлось собственником помещения. В итоге дело было направлено в Никулинский районный суд города Москвы.

Именно там сегодня было определено приостановить производство по делу из-за смерти Юлии Началовой.Так как певица формально тоже являлась ответчицей, то паузу взяли до тех пор, пока не определится ее правопреемник.

Договор с нижегородской компанией, по которому до июня 2019 певица должна была получить 15 миллионов рублей.

Теперь с хоккеиста требуют уже не 20, а 25 миллионов - сумму "долга" плюс проценты.

- Хочу подчеркнуть, что данное дело связано с взысканием денег именно в пользу ООО «Весенние инвестиции», а не Александра Фролова, - прокомментировал "Комсомолке" итоги заседания Антон Малинин, управляющий партнер юридической фирмы «Гуричев, Малинин и партнеры». - Информация о том, что Фролов требует денег с наследников певицы, в частности, с ее дочери Веры, не соответствуют действительности. Он никогда не обращался в суд с подобными исками. Единственный иск, который подал Александр, связан с требованием признать недействительным договор между Юлией и «Весенними инвестициями». Это дело никак не связано

с какими-либо имущественными взысканиями в пользу Фролова с Юлии Началовой. И что особенно важно, с ее дочери Веры.

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Который день вся страна обсуждает 20-миллионный долг Юлии Началовой бывшему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову. Николай Басков соцсетях собирает деньги для родителей певицы, а звезды всех мастей просят спортсмена-миллионера простить усопшей старые обиды. Ведь если обязательства артистки перейдут по наследству ее дочери или родителям, для них, людей небогатых, это станет настоящей катастрофой. (подробности)