Наследство покойной Началовой оценили в 100 миллионов

Как уже писала «КП», незадолго до своей смерти Юля Началова подружилась с шоуменом, участником «Фабрики звезд» Егором Иващенко.

Началова была наставницей Егора на телепроекте «Один в один».

Началова делилась с Егором не только своими творческими секретами, но и личными. По словам артиста, Юлия, несмотря на разрыв с первым мужем футболистом Евгением Алдониным, считала отца своей дочери самым близким другом.

- Несмотря на развод, у Юли были хорошие отношения с Евгением Алдониным, - рассказывает «КП» Егор Иващенко. - Евгений прекрасно относился к Юле и к их общей дочери. О том свидетельствует и его щедрый подарок - роскошная квартира в центре Москвы. После развода Алдонин квартиру у Юли не забрал, не стал ее делить, как мог, возможно, сделать другой мужчина. Алдонин - абсолютный джентльмен.

ivashche Началова была наставницей Егора на телепроекте Один в один

По словам Иващенко, Алдонин не забирал дочь от родителей Юли. Мол, это решение было принято на семейном совете.

- Близость ребёнка хотя бы к одному из родителей очень важна, - говорит Егор Иващенко. - А бабушки и дедушки - это хорошо, они могут забирать Веру на выходные. Сейчас важно, чтобы рядом с девочкой был отец. Возможно, он будет строже, правильнее ее воспитывать.

Алдонин никого не забирал, это было решение семьи.

Евгений не тот, человек, чтобы выкрадывать ребёнка и устраивать разборки, как это происходит в семье Жанны Фриске. Здесь абсолютно другая история. Мировая, добрая, светлая. Думаю, они все правильно сделали.

evgeny_aldonin Алдонин не забирал дочь от родителей Юли

Друзья Началовой шокированы и массовым паломничеством на ее могилу.

- Юлю не оценили при жизни, хотя она была талантливейшим человеком.

Возможно, люди чувствуют свою вину, что не скачивали ее альбомы, не смотрели ее клипы, - предположил друг Началовой.

По словам Иващенко, второй муж певицы хоккеист Александр Фролов, который по словам близких Началовой, все -таки намерен получить с родителей и дочери Юли многомиллионный долг (артистка занимала у спортсмена более 20 миллионов рублей под залог собственной квартиры - Ред.) ведёт себя хладнокровно.

- Это не очень мужской поступок, когда человек заявляет сначала одно, потом другое, потом третье. То говорит, что прощает долг, то грозит родителям Юли судом. Если и был между ним и Юлей конфликт, то зачем после ее смерти выносить его в СМИ, - осуждает поведение Фролова Иващенко. - Подождал хотя бы пока время прошло, а потом без камер встретился бы с родителями Юли, объяснил: «Ребята, я одолжил Юле деньги, а сейчас у меня непростой период и мне нужны эти средства!» И все бы пошли ему навстречу. Квартира Юли стоит около 100 миллионов. Они бы продали ее и отдали Фролову долг. И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Просто надо поступать по совести.

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