«Я сказал детям, что это «американские горки!»: Филипп Киркоров прокомментировал ЧП на борту «Боинга»

Твердой посадкой в Домодедово закончилось путешествие Филиппа Киркорова с детьми из Варны в Москву.

По словам очевидцев, артист с семьей возвращался в Россию с гастролей по родной Болгарии на "Боинге" авиакомпании S7. При посадке в Домодедово шасси с грохотом ударились о посадочную полосу. Видимо, произошла какая-то поломка и пилот был вынужден снова подняться в небо, пойти на второй круг.

К счастью, повторная посадка оказалась благополучной.

- Волнительно было за детей, - поделился с "КП" Филипп Киркоров. - Но как мог успокоил, сказал, что это "американские горки".

Мы как раз собираемся на день рождения Мартина (29 июня) в "Диснейленд". И я объяснил детям, что это генеральная репетиция перед "Диснейлендом", что все хорошо. Хотя сложно было. Надо было и самим успокоиться и детей успокоить, потому что ситуация нештатная. Но профессионализм летчиков и пилотов сработал на все сто и несмотря на то, что была жесткая посадка, а затем самолет резко оторвался от земли, пошел на второй круг… Приятного мало, но пилоты сработали слажено и со второй попытки все закончилось благополучно. Все уже разъезжаются по домам. Значит, не время еще.

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