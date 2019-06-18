2019-06-18T20:48:27+03:00
Звезды

«Я сказал детям, что это «американские горки!»: Филипп Киркоров прокомментировал ЧП на борту «Боинга»

Король российской поп-сцены возвращался в столицу с гастролей по Болгарии
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Артист с семьей возвращался в Россию с гастролей по родной БолгарииАртист с семьей возвращался в Россию с гастролей по родной БолгарииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Твердой посадкой в Домодедово закончилось путешествие Филиппа Киркорова с детьми из Варны в Москву.

По словам очевидцев, артист с семьей возвращался в Россию с гастролей по родной Болгарии на "Боинге" авиакомпании S7. При посадке в Домодедово шасси с грохотом ударились о посадочную полосу. Видимо, произошла какая-то поломка и пилот был вынужден снова подняться в небо, пойти на второй круг.

К счастью, повторная посадка оказалась благополучной.

- Волнительно было за детей, - поделился с "КП" Филипп Киркоров. - Но как мог успокоил, сказал, что это "американские горки".

Мы как раз собираемся на день рождения Мартина (29 июня) в "Диснейленд". И я объяснил детям, что это генеральная репетиция перед "Диснейлендом", что все хорошо. Хотя сложно было. Надо было и самим успокоиться и детей успокоить, потому что ситуация нештатная. Но профессионализм летчиков и пилотов сработал на все сто и несмотря на то, что была жесткая посадка, а затем самолет резко оторвался от земли, пошел на второй круг… Приятного мало, но пилоты сработали слажено и со второй попытки все закончилось благополучно. Все уже разъезжаются по домам. Значит, не время еще.

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Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета, в котором он летел с детьми.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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