Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров

СЕГОДНЯ 20:47 2019-06-18T20:47:37+03:00

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Самолет с российским певцом Филиппом Киркоровым на борту сел сегодня, 18 июня, в аэропорту "Домодедово", по данным СМИ, не с первой попытки. Посадка якобы была жесткая. Артист летел в Москву с детьми из Варны (Болгария). У него там были гастроли. Рейс выполняла авиакомпания S7. По информации СМИ, самолет ударился о взлетно-посадочную полосу при посадке, а потом пошел на второй круг.

- Волнительно было за детей, - поделился ранее с "КП" Филипп Киркоров. - Но как мог успокоил, сказал, что это "американские горки".

Однако в авиакомпании опровергли информацию о том, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту "Домодедово".

- Информация о жесткой посадке не соответствует действительности. По решению КВС, из-за ветра, был выполнен уход на второй круг. После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию, - рассказали в авиакомпании S7.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715342" frameborder="0"></iframe> Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета, в котором он летел с детьми.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU