2019-06-17T00:55:29+03:00
Общество

Элина Мазур после драки в прямом эфире подала на Цымбалюк-Романовскую в полицию

Она утверждает, что бывшая подруга из хулиганских побуждений ударила ее «лицом в кулак» [фото]
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Виталина Цымбалюк-РомановскаяВиталина Цымбалюк-РомановскаяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неожиданное продолжение получил скандал с дракой в прямом эфире передачи телеканала НТВ, где подрались две бывшие подруги: в воскре6сенье стало известно, что Элина Мазур написала на Виталину Цымбалюк-Романовскую заявление в полицию. Она утверждает, что это экс-жена Джихарханяна ее избила, а не наоборот.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад дамы встретились в студии программы «Новые русские сенсации», где в какой-то момент Мазур набросилась с кулаками на Цымбалюк-Романовскую, после чего Виталина пообещала подать на Эллину в правоохранительные органы. Однако брюнетка решила ее опередить.

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину

Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину

В ее заявлении, показанном в новом выпуске передачи от 16 июня, говорится, что «Цымбалюк-Романовская неоднократно, действуя из хулиганских побуждений, ударила меня со всей силы лицом в кулак, что повлекло за собой вывих кисти и ушиб».

Заявление Элины Мазур в полицию. Фото: кадр НТВ

Заявление Элины Мазур в полицию. Фото: кадр НТВ

Виталину Цымбалюк-Романовскую все чаще видят в компании певца Прохора Шаляпина.В минувшие выходные читательница «КП» встретила скандальную парочку в столичном гипермаркете

ИСТОЧНИК KP.RU

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