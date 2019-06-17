Элина Мазур после драки в прямом эфире подала на Цымбалюк-Романовскую в полицию
Неожиданное продолжение получил скандал с дракой в прямом эфире передачи телеканала НТВ, где подрались две бывшие подруги: в воскре6сенье стало известно, что Элина Мазур написала на Виталину Цымбалюк-Романовскую заявление в полицию. Она утверждает, что это экс-жена Джихарханяна ее избила, а не наоборот.
Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад дамы встретились в студии программы «Новые русские сенсации», где в какой-то момент Мазур набросилась с кулаками на Цымбалюк-Романовскую, после чего Виталина пообещала подать на Эллину в правоохранительные органы. Однако брюнетка решила ее опередить.
Элина Мазур с кулаками набросилась на Виталину
В ее заявлении, показанном в новом выпуске передачи от 16 июня, говорится, что «Цымбалюк-Романовская неоднократно, действуя из хулиганских побуждений, ударила меня со всей силы лицом в кулак, что повлекло за собой вывих кисти и ушиб».
Заявление Элины Мазур в полицию. Фото: кадр НТВ
Виталину Цымбалюк-Романовскую все чаще видят в компании певца Прохора Шаляпина.В минувшие выходные читательница «КП» встретила скандальную парочку в столичном гипермаркете
ИСТОЧНИК KP.RU