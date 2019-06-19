Звучит странно, но так и есть: победители шоу «Голос. Дети» выпустили совместный трек. Обычно победителей у одного проекта много не бывает. Но шестой сезон детского «Голоса» стал исключением. Триумфаторов было аж девять! Как мы помним, беспрецедентный казус случился после скандала с фейковыми голосами в поддержку Микеллы Абрамовой, коих кибераналитическая компания Group-IB насчитала более 40 тысяч (расследование проводилось по заказу Первого канала). Голоса за Микеллу приходили со скоростью 300 штук в секунду. Результаты финала аннулировали.

Микелла и Ержан записали дуэтом песню «Эта любовь».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом организаторы шоу благородно решили никого не обижать и разделили желанную победу между...всеми финалистами. Среди них был паренек из казахского Уральска Ержан Максим, каждый раз преодолевавший 1200 километров пути ради съемки. Изначально он занял второе место. И, по мнению многих, должен был выиграть детский «Голос», если б в голосование не вмешались боты.

Именно Ержана и выбрала Микелла Абрамова для дуэта в новой — и первой студийной для себя — песне с названием «Эта любовь». Чувствуя то ли вину, то ли выдающийся талант Ержана, певица раз за разом упорно призывает именно его к сотрудничеству. До этого пара вместе пела на конкурсе «Детская Новая Волна — 2019».

Дочь Алсу выпустила дебютную песню вместе с побежденным Ержаном Максимом.

— Ура! — представила в инстаграме композицию Абрамова. — Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом (это фамилия артиста — Авт.) дуэта #ЭтаЛюбовь. Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону и Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!

Микелла Абрамова и Ержан Максим на "Детской Новой Волне 2019"..

Несколько дней назад дети сняли клип на эту же песню, ради съемок в котором Микелле, по ее же признанию, приходилось вставать в четыре утра. Официальный трек «Эта любовь» стал дебютным в карьере 11-летней певицы. Помогал Дмитрий Климашенко — киевский продюсер, с которым работает Алсу. На днях певица объявила о возобновлении работы с ним. Очевидно, и Микелла будет работать с этим же специалистом.

Текст песни по странной случайности звучит словно ироничным и зашифрованным ответом к общественности, до сих пор негодующей после странной победы Микеллы. Судите сами: «Мечтать. Только двое — я и ты, наши схожие мечты (выиграть детский «Голос» — Авт.) находят воплощение. Они (злопыхатели — Авт.) говорили обо всем, но мы делим все вдвоем (так и вышло, ведь Первый канал объявил несколько победителей — Авт.), вместе каждое мгновение. Жизнь права: буквы складывать в слова — невеликое умение (привет журналистам! - Авт.)». А, может, показалось. В любом случае: нет худа без добра!