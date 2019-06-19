Пиар-директор покойной Юли Началовой рассказала о реакции родителей певицы на новость о строительстве храма в ее честь

После ухода из жизни певицы Юлии Началовой начался в прямом смысле сумасшедший дом. То, что бывший молодой человек певицы требует пятьдесят миллионов рублей за половину квартиры, которую ей купил бывший супруг Евгений Алдонин, - ещё «мелочи жизни» по сравнению с тем, что устроили некоторые фанаты артистки. На кладбище к могиле Началовой, как писала пресса, началось чуть ли не паломничество. Отдельные поклонники решили, что земля с ее могилы - лечебная, ей можно заряжать воду и кремы. Даже некий инвалид-колясочник якобы начал ходить после молитвы на последнем пристанище Юли. Об этих случаях вроде бы рассказывают сотрудники Троекуровского кладбища, которые чуть ли не лично были свидетелями чуда.

Но на этом история не закончилась. Появились новости из мира можно сказать иного. Некая инициативная группа в Воронеже начала сбор подписей за строительство храма в честь святой Иулии, небесной покровительницы Началовой. И место даже нашли - там, где раньше был Театр оперы и балета, который как раз планируют сносить. Естественно, идея понравилась не всем.

Одни - за, другие - против. Не удержались от комментариев и звезды. Например, Никас Сафронов сказал, что назвать Юлю, которая сама не была истовой прихожанкой, святой, нельзя. Все это время родители певицы молчали, не комментируя медиашум. Мы связались с пиар-директором покойной Началовой Анной Исаевой, попросив прокомментировать слухи и сказать, что думают родители Юли по этому поводу

- Я это вижу впервые и удивляюсь, - коротко сказала Анна. - Родители Юли ничего по этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьёз. И не обсуждают даже.

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Никакого глумления в этой заметке нет. Как нет в ней издевательства, кощунства и ерничанья. Мир успешно сходит с ума и без моих репортажей. Он извращается всеми способами. И не признает таких школьных и смешных понятий как «рамки разумного», «долг памяти», «уважение» (подробности)