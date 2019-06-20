Катрин Асси сделала откровенное признание о романе с мужем Екатерины Климовой

Еще ни одна роль не приносила начинающей актрисе Катрин Асси столько славы, как совместное фото с Гелой Месхи. Кадры закулисья Московского кинофестиваля, где Гела обнимает спутницу за талию, нежно смотрит в глаза и счастливо смеется, на фоне новости о разводе с Екатериной Климовой породили слух о бурном романе. Мол, Месхи быстро нашел утешение в объятиях экзотической красавицы.

Актриса Екатерина Климова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни один из участников этого треугольника вчера на звонки «КП» так и не ответил. Лишь представитель Асси коротко пояснила, что Катрин и Гела давно знакомы.

Гела Месхи не сводил глаз с Катрин Ассии. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

А сегодня наконец и сама «разлучница» решила высказаться.

- Друзья, что происходит?! Откуда столько злости? - возмутилась девушка в своем Инстаграме. - Не получив правильной информации, вы готовы закидать камнями. Двухминутная случайная встреча со старым знакомым, которого не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную историю. Поздоровались в дверях, называется, на минутку… Я полностью опровергаю информацию СМИ. Давайте уважать друг друга!

Однако, когда «Комсомолка» вновь набрала Асси, чтобы уточнить ту самую правильную информацию, актриса от комментариев отказалась.

- Мне нечего добавить, кроме того, что я написала. Это все, - сухо ответила Катрин.

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