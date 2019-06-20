2019-06-20T12:30:08+03:00
Звезды

Катрин Асси сделала откровенное признание о романе с мужем Екатерины Климовой

В Сети «разлучницу» разнесли в пух и прах - промолчать было невозможно
Алена МАРТЫНОВА
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Катрин Асси и Гела Месхи за кулисами церемонии закрытия ММКФ 19.Катрин Асси и Гела Месхи за кулисами церемонии закрытия ММКФ 19.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Еще ни одна роль не приносила начинающей актрисе Катрин Асси столько славы, как совместное фото с Гелой Месхи. Кадры закулисья Московского кинофестиваля, где Гела обнимает спутницу за талию, нежно смотрит в глаза и счастливо смеется, на фоне новости о разводе с Екатериной Климовой породили слух о бурном романе. Мол, Месхи быстро нашел утешение в объятиях экзотической красавицы.

Актриса Екатерина Климова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Екатерина Климова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ни один из участников этого треугольника вчера на звонки «КП» так и не ответил. Лишь представитель Асси коротко пояснила, что Катрин и Гела давно знакомы.

Гела Месхи не сводил глаз с Катрин Ассии. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

Гела Месхи не сводил глаз с Катрин Ассии. Фото: Борис КУДРЯВОВ/"Экспресс газета".

А сегодня наконец и сама «разлучница» решила высказаться.

- Друзья, что происходит?! Откуда столько злости? - возмутилась девушка в своем Инстаграме. - Не получив правильной информации, вы готовы закидать камнями. Двухминутная случайная встреча со старым знакомым, которого не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную историю. Поздоровались в дверях, называется, на минутку… Я полностью опровергаю информацию СМИ. Давайте уважать друг друга!

Однако, когда «Комсомолка» вновь набрала Асси, чтобы уточнить ту самую правильную информацию, актриса от комментариев отказалась.

- Мне нечего добавить, кроме того, что я написала. Это все, - сухо ответила Катрин.

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Фото, на котором Гела Месхи нежно обнимает коллегу Катрин Асси, вызвало в Сети бурные обсуждения. На самом деле кадр не новый, сделан еще в конце апреля за кулисами церемонии закрытия Московского кинофестиваля. Но сейчас, когда стало известно о грядущем разводе Месхи со звездой сериалов Екатериной Климовой, поклонники стали подмечать знаки в их последних светских выходах. (подробности)

Муж подавшей на развод Екатерины Климовой нашел утешение в объятиях звезды сериала «Улетный экипаж»

Новость о том, что Екатерина Климова и Гела Месхи подали на развод, стала громом среди ясного неба для всех поклонников этой красивой актерской пары. Несмотря на разницу в возрасте, 41-летняя Екатерина и 33-летний Гела казались счастливой и дружной семьей. Правда, еще в октябре прошлого года Месхи поделился в Инстаграме снимком, который он подписал: «Свобода, и только вперед». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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