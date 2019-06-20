2019-06-20T15:15:02+03:00
В мире

По подозрению в убийстве россиянина Глеба Жебровского в Лондоне арестован мигрант

Как и сообщали источники «КП» ранее, за преступлением стоят «новые лондонцы»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Глеб Жебровский, известный как «Глеб Стальной», долгое время жил в Британии.Глеб Жебровский, известный как «Глеб Стальной», долгое время жил в Британии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Как уже и сообщали источники «КП» ранее, за убийством россиянина Глеба Жебровского в Лондоне, судя по всему, стоят «новые британцы» (мигранты).

Днём в среду суд лондонского округа Боу постановил арестовать 28-летнего Ясина Омара Амаре по подозрению в данном преступлении. По версии следствия, 15 июля примерно в 13:40 этот житель лондонского района Пендж в уличной драке на Алтон-Стрит нанёс выходцу из России многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался некоторое время спустя.

В инциденте также участвовал ещё один мужчина (чьё имя не разглашается), ранее задержанный вместе с Амаре по тому же делу; сейчас он выпущен под залог.

Напомним, как уже сообщала «КП», 34-летний Жебровский, известный как «Глеб Стальной», долгое время жил в Британии, вёл спортивный образ жизни и по мере сил поддерживал связи с родиной.

При этом ножевые драки, в одной из которых и погиб молодой человек, для нынешнего Лондона, увы, не редкость: только с начала нынешнего года в мегаполисе зафиксировано порядка 220 всевозможных инцидентов с холодным оружием (в большинстве случаев — с участием «новых британцев»: мигрантов или их потомков, которые родились уже на Островах, но интегрируются в общество с большим трудом).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарезанный в Лондоне россиянин считал себя «агентом Кремля»

Во вторник в столице Британии задержали двух мужчин, подозревающихся в убийстве 34-летнего Глеба Жебровского.

Выходец из России, называвший себя в соцсетях «Глеб Стальной», был убит днём 15 мая в Восточном Лондоне. Вероятнее всего, имела место уличная драка; подробности инцидента пока не известны. (подробности)

На востоке Лондона зарезали россиянина

Полиция Лондона задержала двух подозреваемых в убийстве россиянина. Нападение на него произошло еще в субботу, 15 июля, в районе Тауэр-хэмлетс на востоке города. Имя 34-летнего погибшего Глеб Станиславович Жебровский. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Президент Молдовы - «КП»: Мы не можем действовать, как Плахотнюк, арестовывая всех подряд, отвечать будут только по закону!
Игорь Додон эксклюзивно сообщил корреспонденту "КП", что после поражения Демпартии, Партия социалистов и Блок ACUM будут держаться вместе и не ссориться
Новости 24
Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"
Путин заявил о необоснованности введенных против Ирана санкций
Путин: "То, что вы видим сейчас на Украине - не смешно"
Путин: "Ничего недоступного для женщин в армии нет"
Путин заявил, что диалог с США "всегда хорош и востребован"
Вторая областная детская больница появится на Вологодчине
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются
Путин обещал проверить, как реализуется закон об упрощенном получении гражданства РФ украинцам
Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией
Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критиковать власть
Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий
Путин о законе "О фейках": речь идет о целенаправленном распространении ложной информации
Путин: Никакой либерализации антинаркотического законодательства быть не может
Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи
Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке