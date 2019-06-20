По подозрению в убийстве россиянина Глеба Жебровского в Лондоне арестован мигрант

Как уже и сообщали источники «КП» ранее, за убийством россиянина Глеба Жебровского в Лондоне, судя по всему, стоят «новые британцы» (мигранты).

Днём в среду суд лондонского округа Боу постановил арестовать 28-летнего Ясина Омара Амаре по подозрению в данном преступлении. По версии следствия, 15 июля примерно в 13:40 этот житель лондонского района Пендж в уличной драке на Алтон-Стрит нанёс выходцу из России многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался некоторое время спустя.

В инциденте также участвовал ещё один мужчина (чьё имя не разглашается), ранее задержанный вместе с Амаре по тому же делу; сейчас он выпущен под залог.

Напомним, как уже сообщала «КП», 34-летний Жебровский, известный как «Глеб Стальной», долгое время жил в Британии, вёл спортивный образ жизни и по мере сил поддерживал связи с родиной.

При этом ножевые драки, в одной из которых и погиб молодой человек, для нынешнего Лондона, увы, не редкость: только с начала нынешнего года в мегаполисе зафиксировано порядка 220 всевозможных инцидентов с холодным оружием (в большинстве случаев — с участием «новых британцев»: мигрантов или их потомков, которые родились уже на Островах, но интегрируются в общество с большим трудом).

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