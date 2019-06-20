Православный предприниматель Бойко-Великий, запретивший в своей компании аборты и брак без венчания, обвиняется в хищениях $4 млн

В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯ

В четверг Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство Следственного комитета об аресте известного предпринимателя, основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого (на момент написания этого текста решение еще не было вынесено).

Обладателя капитала в 3,5 млрд руб обвиняют в растрате огромной суммы - 180 млн рублей и $929 тыс. Всего получается около $4 млн. Вместе с ним арестовано еще 6 человек.

Эти деньги предприниматель и его сообщники, по версии следствия, похитили у банка "Кредит экспресс", где они тогда работали. Банка этого уже нет. В марте прошлого года у него была отозвана лицензия — за «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

По данным портала Banki.ru, Василий Бойко-Великий (член совета директоров), а также его супруга Анна Бойко-Великая и мать Тамара Бойко-Великая совместно владели 7,51% акций банка (через принадлежащий им холдинг ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», куда входит и «Русское молоко»).

Следствие обвиняет молочного короля и его сообщников в махинациях с фиктивными кредитами. Схема распространенная и хорошо обкатанная. Создается фирма-однодневка, хоть у нас, хоть за рубежом, где-нибудь в оффшорной зоне, где ее концов никто не найдет, и банк выдает ей кредит. Под жесткий процент (чтобы видели проверяющие: мол, банк не разбазаривает деньги, а свой интерес блюдет), но без залога (ну нет у них залога). Потом фирма исчезает, а вместе с ней - и кредит. Надо ли говорить, что эта фирма и работники банка, принявшие решение о кредите, связаны? Сотрудники контролирующих подразделений ЦБ и правоохранители уже научены: видишь по банковским проводкам кредит без залога — ищи криминал.

Кроме этого Бойко-Великого обвиняют и в банальном воровстве. Якобы, обвиняемые, имея копии паспортов своих клиентов, составляли подложные документы о получении кредитов. Вот в такой бессовестный примитив верится с трудом — никак это не вяжется с образом православного предпринимателя, так много говорящего о нравственности.

Сам предприниматель виновным себя не признает и по словам его адвоката Алексея Аверьянова. считает, что его преследуют за «гражданскую и патриотическую позицию».

ДАВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ

Арест бизнесмена вновь поднял тему о давлении на бизнес. Однако на защиту главы подмосковного молочного холдинга никто кидаться не спешит. В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова отказались от комментария, сославшись на то, что им не поступала жалоба от самого Бойко-Великого. Правда, по словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, бизнесмен намерен в ближайшее время обратиться к Титову.

В экспертном экономическом сообществе высказались определеннее.

- Нет ничего удивительного в том, что его арестовали, - сказал КП экономист Никита Кричевский. - Вполне заурядное мошенничество. Его православие — это лицемерие. «Рузское молоко» (так называется продукт, который выпускает компания «Русское молоко» - ред.) когда-то гремело своим качеством, а сейчас превратилось в совершенно заурядный продукт.

- Бойко в принципе был достаточно одиозным предпринимателем, - добавил КП экономист, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. - Не думаю, что это некий тренд давления на бизнес. И с учетом сегодняшней «прямой линии» президента, на которой не было сигналов о давлении на бизнес, не думаю, что нам следует ожидать такого поворота событий.

С КЕМ СИДИТ

По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, Бойко находится в ИВС по ЮЗАО. Сидит в одной камере с подозреваемым за причинение тяжкого вреда здоровью. В камеру он взял с собой иконы и Библию. Ему было предоставлено право на звонок жене, и предприниматель попросил через нее всех православных молиться за его освобождение.

ЧЕМ ЕЩЕ ИЗВЕСТЕН БОЙКО-ВЕЛИКИЙ

Это не первое дело в отношении бизнесмена. В феврале 2007-го Бойко (тогда еще не Великий) был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждало, что он обманом скупил у 4 тысяч крестьян 25 тыс га земли в Рузском районе Москвы — это немного не мало шестая часть всего района. Прямо из камеры через свою газету «Рузский курьер» заявил, что его аресту способствовал «враг рода человеческого и его слуги из сатанинских сект». Но имени его не назвал.

Просидел в камере год и 8 месяцев, после чего Верховный суд освободил его под залог в 50 млн руб. После этого он и добавил себе вторую фамилию — Великий. Официально, через ЗАГС. Многие думают, что это мания величия? Но на самом деле Великая — это девичья фамилия его матери. И прибавку это он сделал, по его словам, чтобы не путали с многочисленными однофамильцами.

В сентябре 2012-го обвинения были сняты, но спустя 3 года дело отправили на доследование. Оно продолжается и сейчас, только сильно усохло — объем земель уменьшился до 1200 га, а число потерпевших - до 298 человек.

Выйдя на свободу и удлинив фамилию, Бойко изменился. Отрастил бороду, стал носить крест поверх одежды. И на полном серьезе призвал своих сотрудников молиться о дожде, обязал их в двухмесячный срок пройти обряд венчания и под угрозой увольнения запретил им (их женам) делать аборты. Да, кто не повенчается - того тоже уволят. Прокуратура нарушений не обнаружила. Сотрудницам, ушедшим в декрет, установил полную выплату зарплаты вплоть до тех пор, пока ребенку не исполнится год. Журнал «Форбс» в 2011 году внес его в число «самых необычных российских предпринимателей».

А еще его «Рузское молоко» выпускается с перечеркнутым штрих-кодом. «Я против электронного «концлагеря», - так это объяснил сам бизнесмен в эфире Радио КП.

СКАЗАНО В ЭФИРЕ «РАДИО КП»

"Я сидел за свои грехи, но только не за те, которые следователь написал"

В 2016 году "Комсомолка" приглашала Бойко-Великого на эфир. Заговорили о тюрьме и воле.

- Много людей сидят зря?

- Сколько, точно не скажу. Но процент заметный. Но и это дается по грехам. Я сидел за свои грехи, но только не за те, которые следователь написал (не за то, что я якобы украл землю у крестьян).

Когда Верховный суд принял решение о моем освобождении, народ это потрясло. Я был в СИЗО № 1. Там сидел Ходорковский, Адамов, другие известные люди. Считалось, что из этого СИЗО на свободу никого не выпускают. Надо мной многие подшучивали. Говорили: «Ты молишься Богу, а результата никакого». Когда увидели результат, были потрясены настолько, что некоторые даже стали молиться.

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