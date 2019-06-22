Лена Ленина: Бари Алибасов сказал мне, что его пытались посадить на наркотики

«Полчаса назад поговорила обстоятельно с Бари по телефону. Извинилась, что не могу прилететь, потому что на все лето во Франции. Так что общаемся часто, но по телефону. Ему становится час от часу легче. Хотя он ещё не полностью оправился от последствий наркоза и медикаментозного сна в реанимации. С момента неудачного глотка жидкости для прочистки труб он решил пойти дальше и зачистить своё окружение. Давно было пора. - говорит близкая подруга продюсера, писательница Лена Ленина. - Первым делом после выписки Бари Каримович, уязвлённый алчностью собственного сына, выгнал бездельника из дома с криками «Вор! Вон отсюда!». И пригрозил лишить наследства. Очень своевременно. Пока сынок с адвокатами не выставил отца из собственной квартиры, пользуясь тем, что отец оформил на него половину собственности.

Бари Алибасов-старший, как только пришёл в себя и узнал, что произошло, пока он был без сознания, остался крайне недоволен не только враньем и выдумками, которыми пиарился сынок. За гонорары от прессы, разумеется. Главное, его напугали претензии сына на отцовское жильё и перспектива остаться на улице в его возрасте. Теперь его намерения разобраться с одноименным отпрыском, которого он всегда осуждал за тунеядство, очевидны. Ведь, похоже, сын решил, потирая руки, что работать теперь и не придётся. Поэтому Бари теперь называет его вором.

lenaleninaofficial Бари Каримович пришел в себя и его состояние улучшается с каждым часом

Вторым человеком, которого выгнал все больше приходящий в сознание и ясность ума Бари Каримович, оказалась то ли массажистка, то ли диетолог, то ли иглоукалыватель, которая провозгласила себя лечащим врачом Алибасова. (Похоже, Ленина имеет в виду Марият Мусину – прим. Ред.). Консьержу дома Бари она не постеснялась представиться врачом из Склифа. Конечно же, в институте им. Склифосовского опровергли причастность к их штату врача с такими фамилией и именем. Самопровозглашенный «врач» зачастила с укольчиками к Бари после выписки и по несколько раз в день колола ему неизвестные препараты. Но флакончики от уколов тщательно собирала и уносила с собой. Бари испугался наркотической зависимости, которую начал чувствовать. Он решил, что она хочет, как врач Майкла Джексона, сделать его зависимым от своих укольчиков. Ради пиара. Потому что «врач» приезжала только с телекамерами. Как же колоть не на всю страну? Смысла нет. Напуганный Бари ее прогнал. Кстати, дамочке пришлось признаться в прессе, что она никакой не лечащий врач продюсера, а диетолог. Хотя судя по хроническому животику Бари, он из неё тоже был никудышный.

Кроме алчного сыночка, самопровозглашенного лечащего врача без государственного диплома, Бари решил разобраться с группой На-На и объявил кастинг новых музыкантов и солистов в группу. Набирает расширенный состав для будущего шоу. Он задумал даже снять телевизионную программу о наборе новых солистов. Молодых, талантливых, поющих, амбициозных и мотивированных. Это поможет держать в тонусе старых солистов, которые, по мнению Бари, слегка расслабились, пока он был в реанимации.

lenaleninaofficial Боюсь, многие вещи Бари Каримовичу, по выходу из больницы, могут не понравиться

В общем, Бари не только чистит унитазы в своей квартире, но и очищает организм от токсичных препаратов, и зачищает окружение от «друзей». Куда до такой кардинальной зачистки очистителю труб «Кроту»! Ну, что, злые языки, выкусили? Не надо было хоронить Бари раньше времени. Он ещё повоюет.»

Если слова Лениной - правда, а, судя по последним событиям, так оно вполне может быть, Бари Алибасов ещё долго будет держать первые строчки новостных рейтингов. В конце концов, это именно он научил наших звёзд шоу-бизнеса тому, что такое пиар.

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