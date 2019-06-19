Шикарная квартира Алибасова в центре Москвы принадлежит другим хозяевам

Бари Алибасов живет в чужой квартире. Шикарные апартаменты в самом сердце Москвы не принадлежат основателю группы "На-На". Меж тем стоимость элитной недвижимости достигает сотен миллионов рублей.

Бари Алибасов не может распорядиться дорогостоящей недвижимостью в центре Москвы. Дело в том, что несколько квартир в Медвежьем переулке, объединенных в одну, не принадлежат шоумену. Человек, помогавший звезде купить квартиру, оформил недвижимость на своих помощников.

"Алибасов не может оформить право собственности на недвижимость уже много лет. Юридически он не является владельцем этих квартир. Собственники - некие номинальные лица...", рассказал адвокат Сергей Жорин в эфире программы "Пусть говорят".

Жорин является душеприказчиком артиста. При этом он добавил, что не мог рассказать о ситуации с жилплощадью ранее, так как должен был получить согласие родственников обнародовать эти факты. "Бари - творческий человек, а такие люди часто оперируют понятием «доверие». Он забеспокоился, поскольку последние полгода за квартиру стали платить номинальные владельцы, а раньше он это делал сам", - рассказал адвокат, который пытается вернуть жилье в собственность звездного клиента.

С тех пор как шоумен попал в больницу с тяжелым отравлением химикатом, окружающие только и делали, что обсуждали вопрос наследства Бари Алибасова. Всех интересовало, кому достанутся его активы в случае смерти. Теперь же оказалось, что главные активы не принадлежат артисту юридически. До госпитализации он хотел разобраться в ситуации. Однако болезнь помешала Бари Каримовичу утрясти юридические вопросы. Проблему невозможно решить, пока музыкант не поправится.

Напомним, 4 июня продюсера экстренно госпитализировали с сильнейшими ожогами после отравления жидкостью для очистки труб "Крот". Состояние Бари Алибасова было тяжелым, он пять дней пребывал в медикаментозном сне. За жизнь продюсера боролись лучшие врачи НИИ им. Склифосовского. После того, как основатель группы "На-На" очнулся, он испытывает серьезные проблемы с памятью. 18 июня сын забрал артиста из клиники и отвез к супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной в Подмосковье. "Он «путешествует во времени», спрашивает меня о поступлении в вуз. Зато 40 минут он вспоминал о встрече в Сочи с Лидией Николаевной. Поэтому ему лучше быть с ней. Это и врачи одобрили. Он будто вернулся в конфетно-букетный период и вновь переживает начало отношений с ней", - резюмировал Бари Алибасов-младший.

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