2019-06-22T17:03:25+03:00
Звезды

«Ты меня наркотой напичкала!»: полуголый Алибасов набросился в подъезде на своего врача

Опубликовано видео конфликта продюсера с иглотерапевтом Марият Мухиной [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Сейчас Бари Каримовича проверят на психотопропные препаратыСейчас Бари Каримовича проверят на психотопропные препаратыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Скандал между Бари Алибасовым и Марият Мухиной обрастает новыми подробностями. Напомним, в четверг 20 июня Мухина вызвала в квартиру Алибасова МЧС и «скорую помощь», чтобы вызволить продюсера из домашнего плена. Тот, правда, вызволяться не пожелал и в ответ набрал «02», чтобы полиция выставила из дома непрошенных гостей. Все происходящее очевидцы сняли на телефон и сегодня передали эти кадры "Комсомольской правде".

Полуголый Алибасов чуть не подрался с врачом Марият Мухиной.

В кадре толпится столько народа, что невозможно понять, кто есть кто. Журналисты, полиция, какие-то адвокаты, помощники, вроде бы даже соседи музыканта. Бари Алибасов в белом халате выгоняет людей из квартиры, выкрикивая: «Вон, пошли все вон отсюда!», а дальше конфликт продолжается уже в подъезде.

- Бари, тебе надо сделать укол! – увещевает его Марият Мухина.

- Ты уже сделала укол, от которого я чуть не умер! 4 дня лежал в коме, - кипятится артист и скидывает халат, оставшись в одних трусах. - Вот твои уколы, нравится тебе это? Уколы, которые ты мне сделала! Нравится?!, - кричит Бари Каримович, показывая на себя.

- Ты же говорил, что тебе помогает, что ты вспоминаешь, - пытается убедить его врач.

- Так если бы ты меня не напичкала наркотой, я бы может и не забывал! Это шарашка, у меня все трясется… Я в таком состоянии благодаря ей! – убеждает толпу артист и на этом видео обрывается.

- Сейчас Бари Каримовича проверят на психотопропные препараты, и если они будут обнаружены, мы обратимся в правоохранительные органы, - рассказал kp.ru директор Алибасова и «На-На» Вадим Горжанкин.

Алибасов набросился в подъезде на своего врача Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алибасов набросился в подъезде на своего врачаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЗВОНОК ВРАЧУ

- Марият, о каком уколе говорит Бари Каримович?

- Ему прописали инъекции гормонального препарата, который предотвращает сужение пищевода. После выписки мне позвонил помощник Бари Сергей Моцарь и попросил сделать укол. Один я сделала, а когда меня позвали в следующий раз, препарата не оказалось. Я посмотрела все медикаменты и обнаружила, что Бари лечат совсем не так, как прописали в Склифосовского. Устроила скандал помощникам, и вот итог – его настроили против меня. То, в каком он состоянии, не моя вина – это следствие ранней выписки и неправильного ухода!

- Вы представляетесь лечащим врачом Алибасова – он же это опровергает.

- Да, я его лечащий врач, мы долгие годы работали с Бари. Лечащих врачей может быть несколько. При этом я никогда не говорила, что работаю в Склифосовского, я иглотерапевт, у меня своя методика. У Бари благодаря мне семь грыж рассосалось в позвоночнике – вон как он у Малахова ногу задирал. А раньше так даже близко не мог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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