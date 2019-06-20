«Его пичкают снотворным и медленно убивают»: личный врач Алибасова заявила, что продюсера держат в плену

Сегодня соседи Бари Алибасова в доме №13 в Мерзляковском переулке наблюдали странную шумиху под окнами. Во двор приехали спасатели и «скорая», а вслед за ними — сотрудники полиции. Оказалось, их вызвала личный врач продюсера Марият Мухина.

- Вчера я приезжала проведать Бари и уличила всех помощников в том, что его не лечат, - рассказала Мухина сайту kp.ru. - В Склифе моего пациента отпустили под расписку о том, что он продолжит лечение на дому. Все расписано по минутам. Но я своими глазами увидела, что его не лечат, не кормят, нет никакого ухода. Вместо дорогих препаратов Бари дают дешевый аналог, дозировка не соблюдается. Выздоровление затягивается и ему в любой момент может стать хуже. Ведь Алибасов должен получать препарат, который предотвращает сужение пищевода, а ему эти уколы не делают. Фактически Бари медленно убивают!

По словам Мухиной, у Бари Каримовича нет ни медсестры, ни помощницы по хозяйству. При этом в его квартире толпится множество сомнительных знакомых.

Сегодня соседи Бари Алибасова в доме №13 в Мерзляковском переулке наблюдали странную шумиху под окнамиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Там сложилась полукриминальная ситуация — вокруг Бари собрались непонятные люди: его помощник Сергей Моцарь, какой-то Рудик, какие-то горластые женщины, - продолжает Мухина. - Они напичкали его снотворным, а когда Бари Каримович проснулся, убедили, что пить таблетки не надо. Зачем. Да просто все хотят воспользоваться его невменяемостью и поделить между собой деньги и квартиры. А еще заработать как можно больше, протащив Бари по всем каналам. А ведь он под обезболиванием и не в себе из-за этих препаратов — они дают галлюциногенный эффект. На всю страну Бари в трусах показывают! Он просто себя не осознает — как же это страшно, когда в преклонном возрасте с тобой такое творят.Я позвонила Лидии Николаевне, она заявила: «Я о Барике долго думала, пора и о себе подумать — давление 180». Связалась с сыном, он конечно, пообещал разобраться, но я уже ни в чем не уверена. Они все настроили Бари против меня.

Между тем, история с вызовом экстренных служб фактически ничем не закончилась — многочисленные помощники Алибасова заявили, что с ним все в порядке, и увезли на очередное телешоу.

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ АЛИБАСОВА

- Очень странная ситуация. Женщина, которая называет себя личным врачом Бари Каримовича, вводит всех в заблуждение, - ответил «КП» Вадим Горжанкин. - Зачем она устроила весь этот шум с МЧС и полицией, нам непонятно. Бари Алибасов сейчас действительно отправился на эфир, чувствует он себя нормально.

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