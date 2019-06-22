Органы соцзащиты опровергли, что девочек-маугли изъяли из семьи сатанистов в Москве

Судьба девочек-маугли, которых родители в Москве не выпускали на улицу, удерживая в квартире с черными свечами и черепами, взволновала полицейских и журналистов. Детей семи и восьми лет отвезли в больницу. А все потому, что якобы семья относится к сатанистам. Об этом можно было судить по антихристианским плакатам и странной литературе в квартире. Однако в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы опровергли информацию об изъятии двоих детей из семьи.

Социальным службам об этой семье было известно еще в мае. Тогда на номер неотложной помощи "051" поступила информация о том, что в одной из квартир проживает семья с двумя детьми, которые не гуляют на улице и не посещают школу. В тот же день по адресу проживания семьи выехали специалисты соцзащиты. Дверь в квартиру никто не открыл. На контакт семья не пошла и на следующий день.

- Информацию об отсутствии контакта с семьей, о непосещении детьми образовательных и медицинских учреждений мы направили в районную комиссию по делам несовершеннолетних, в полицию, в поликлинику по месту жительства, - рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Тем временем сотрудники соцзащиты продолжали ходить к семье, но безрезультатно. А 21 июня стало известно, что в квартире, где проживает семья, произошел пожар. Возгорание было незначительным, спасатели быстро ликвидировали пожар. Произошло незначительное затопление соседей.

В тот же день в квартиру смогли попасть сотрудники соцзащиты. В помещении находились родители и двое несовершеннолетних детей.

- Родителям было предложено поместить детей в больницу для обследования. Они дали согласие, и дети были направлены в медучреждение, - сказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Уже в больнице с девочками пообщались сотрудники соцзащиты и психолог. Дети идут на контакт, они разговаривают, знают свои имена, социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет.

Как рассказывают психологи, они вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили. Старшая девочка сама сказала, что чувствует себя хорошо, смогла назвать свое имя, возраст. В школу она не ходит, так как каникулы, но уже очень хочет, у нее дома уже есть большой рюкзак. Девочка рассказала, что дома она живет с мамой, папой, сестрой и бабушкой. В квартире есть кошка.

Поговорили специалисты и с младшим ребенком. Девочка рассказала, что любит фрукты, ягоды и соки, ей нравится играть в шахматы с папой.

Сотрудники соцзащиты продолжат следить за семьей, порядками в их квартире. И смогут оказать психологическую поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Кузнецова о детях, которых забрали из московской квартиры сатанистов: "Девочки чувствуют себя хорошо, общительны, рисуют"

О состоянии малышек рассказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка (подробности)