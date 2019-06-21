2019-06-21T15:29:05+03:00
Политика

Осквернителям памятников нашим солдатам и полководцам придется ответить

В Минобороны РФ предложили наказывать за порчу находящихся за рубежом монументов
Дмитрий СТЕШИН
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Активисты украинских националистических организаций сносят памятник советскому полководцу, маршалу и четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову на проспекте Григоренко. EPA/PAVLO PAKHOMENKO/ТАССАктивисты украинских националистических организаций сносят памятник советскому полководцу, маршалу и четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову на проспекте Григоренко. EPA/PAVLO PAKHOMENKO/ТАСС
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Министерство обороны выступило с законопроектом «о мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами России".

Законопроект сейчас находится на стадии «уведомления о начале разработки», но есть надежды, что его все-таки примут. Потому что промедление чревато потерей собственного достоинства. После сноса памятника Георгию Жукову в Харькове, к демонтажу монумента Солдату-Освободителю приготовились в Риге, и Сейм Латвии это мероприятие поддержал. Теперь, для инициаторов сноса - депутатов Сейма и 10 тысяч латышей, подписавших просьбу о демонтаже, будет жесткий сюрприз.

Среди предлагаемых законопроектом мер: «запрет на въезд в РФ», «арест финансовых и иных активов, находящихся в РФ», «запрет на сделки и инвестиции в активы РФ». Также, предлагается ударить по бизнесу вандалов – запретить им распоряжаться имуществом, приостановка деятельности юридических лиц и членство в советах директоров. Так как заявления «об озабоченности» наших дипломатов и общественных деятелей никогда не вразумляли соседей, был выбран доступный метод увещевания: «Русофобия должна стоить дорого». Судя по истории с прибалтийской перевалкой транзитных грузов, которая практически прекратилась с запуском порта в Усть-Луге, у России есть и воля, и терпение, и желание не прощать обид. Кто победит в этом противостоянии, ясно без дополнительных объяснений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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