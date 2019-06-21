Наркополицеских станут проверять на ошибки

Ошибки могут совершать все. Но когда они системные, скрыть их бывает трудно. Потому, за полицейскими, которые ловят наркоманов, теперь будут следить специальные подразделения, которые обяжут выявлять фальсификацию доказательств.

- По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного Управления собственной безопасности и организационно-штатному Управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях Министерства и решить иные организационные вопросы, - сообщила новость официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Москве провели проверку и выявили ряд нарушений со стороны сотрудников УВД Западного округа столицы при оперативных мероприятиях в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Однако после широкого общественного резонанса следствие заявило об отсутствии доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции, а материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Такой заминкой уголовного процесса поспешили воспользоваться депутаты и ряд политиков, которые предложили смягчить наказание за хранение и перевозку наркотиков и ужесточить наказание за фальсификацию доказательств. Однако во время прямой линии Владимир Путин отметил, что он не видит необходимости в либерализации статей за хранение наркотиков.

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