2019-06-21T17:04:42+03:00
Политика

Наркополицеских станут проверять на ошибки

МВД России сообщило о создании подразделений, которые будут надзирать за работой оперов, работающих с наркоманами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного Управления собственной безопасности и организационно-штатному Управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделенийВладимир Колокольцев поручил руководителям Главного Управления собственной безопасности и организационно-штатному Управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделенийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Ошибки могут совершать все. Но когда они системные, скрыть их бывает трудно. Потому, за полицейскими, которые ловят наркоманов, теперь будут следить специальные подразделения, которые обяжут выявлять фальсификацию доказательств.

- По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного Управления собственной безопасности и организационно-штатному Управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений. Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков. Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях Министерства и решить иные организационные вопросы, - сообщила новость официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отметим, что сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Москве провели проверку и выявили ряд нарушений со стороны сотрудников УВД Западного округа столицы при оперативных мероприятиях в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Однако после широкого общественного резонанса следствие заявило об отсутствии доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции, а материалы проверки были переданы в прокуратуру.

Такой заминкой уголовного процесса поспешили воспользоваться депутаты и ряд политиков, которые предложили смягчить наказание за хранение и перевозку наркотиков и ужесточить наказание за фальсификацию доказательств. Однако во время прямой линии Владимир Путин отметил, что он не видит необходимости в либерализации статей за хранение наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста Голунова

Скандал с арестом репортера портала «Медуза» Ивана Голунова не мог пройти бесследно для крупных начальников из полиции. На сайте Кремля опубликован указ президента. Владимир Путин уволил генерал-майора полиции Андрея Пучкова - начальника УВД по Западному административному округу Москвы. Именно в там возбудили уголовное дело против репортера. А также в отставку отправлен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело журналиста Ивана Голунова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
Рубль теряет в стоимости после значительного роста накануне
Американские военные на учениях НАТО в Румынии вторглись в частные угодья
МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Погранслужба Крыма фиксирует рост туристического потока из Украины
Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки
В Испании обнаружили саркофаг возрастом почти в две тысячи лет
В США прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Песков: в России крайне обеспокоены ситуацией вокруг Ирана
ЦБ не нашел банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии
В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян
Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами
Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США
Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов
В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной