МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-21T16:51:24+03:00

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Подразделения собственной безопасности Главного управления министерства внутренних дел России по Москве нашли нарушения в работе полицейских, проводивших оперативные мероприятия по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

"В результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", сообщается на сайте ведомства.

Теперь уголовное дело будет направлено в прокуратуру для решения вопроса о дальнейшей передаче его следственным органам.

Напомним, что Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. При себе у него якобы нашли наркотики. Журналиста поместили под домашний арест, однако менее чем через неделю выпустили из-за недоказанности участия в совершении преступления.

Сайт kp.ru писал о том, что с сотрудника "Медузы" сняли все обвинения, а двух генералов полиции, связанных с этим делом, освободили от занимаемых ими должностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714241" frameborder="0"></iframe> Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU