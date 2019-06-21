Сергей Степашин - об избиении российских депутатов в Грузии: Это - работа Госдепа. Больше ни ногой туда нашим парламентариям!

В пятницу, 21 июня, в редакции «Комсомолки» побывал Сергей Степашин. Мы подробно обсудили темы, прозвучавшие накануне на «Прямой линии» Владимира Путина. А также - оперативную повестку, в частности - ЧП с делегацией российских парламентариев в Грузии...

- Сергей Вадимович, события в Грузии – глупые, драматические, ужасные.

- Неприятные.

- Причем - совершенно внезапные. Ничто не предвещало, как говорится.

- Это для нас не предвещало.

- Расскажите, как вы их видите.

- Во-первых, я хорошо очень знаю Сергея Гаврилова, он член совета Императорского православного палестинского общества, которое я возглавляю. Хоть и входит во фракции КПРФ Госдумы...

Сергей очень активно занимается вопросами православия, христианства, много раз бывал в Сирии, мы работаем вместе по этим проблемам. И то, что его единогласно избрали руководителем всей межпарламентской группы или комиссии, это хороший знак. Все-таки Россия, действительно, православная во многом страна, хотя и многоконфессиональная.

В Грузию, собственно, они не собирались особо лететь. Мы с Сергеем обменивались этими вопросами.

В пятницу, 21 июня, в редакции «Комсомолки» побывал Сергей СтепашинФото: Михаил ФРОЛОВ

- Накануне?

- Раньше, месяца полтора назад. Грузия сама настояла на том, что она готова и хочет принять наших парламентариев. Это тоже православная страна, со своими традициями, замечательными храмами...

И вот случилось то, что случилось.

Насчет случайности и внезапности, поверьте мне… Такого случайно не бывает. Стоило только человеку сесть в кресло… Собственно говоря, когда тебя приглашают проводить те или иные конференции в парламенте, куда садиться должен руководитель сей ассамблеи? Естественно, на это место. Не на место председателя парламента, а на место, которое ему дали.

И через 10-15 минут взорвалась вся Грузия. Вот представьте себе, на место Володина сел (Сергей Степашин называет фамилию одного из депутатов Госдумы. - Авт.) Утрирую, конечно. Упаси Господь... Кто об этом в нашей стране будет знать?

- Ну, скандальчик, в интернете пошумят.

- Никто не заметит... А здесь же это точно и четко продуманная комбинация. Причем - удар ведь не против России, удар против нынешнего руководства Грузии, скорее даже не президента, а - против ведущей партии.

- Хотя президент заявила, что это провокация России.

- Ну, президент есть президент. Вы знаете, откуда она приехала, кем она является и кто ее рекомендовал.

Это против партии, которая симпатизирует нашей стране (аккуратно, правда). Теперь у меня только один вопрос в этой связи. Грузия сегодня, по моим данным, получает очень приличное - точные цифры не буду называть, пускай Алексей Леонидович Кудрин скажет, он в Счетной палате у нас сейчас - пополнение бюджета за счет туризма именно из России.

Вот что бы я сейчас сделал? Ребята, давайте на полгодика не поедем мы в эту Грузию. И пускай эта оппозиция побегает.

- А это правильная позиция?

- С моей точки зрения – да. Нельзя хамить и оскорблять страну и людей, тем более - депутатам.

Вы чего, друзья мои? До Абхазии кто довел, я, что ли? Я в 92-м году был там, вместе с Шойгу, между прочим. Когда спасали Эдуарда Амвросиевича, (Щеварднадзе. - Авт.) и Паша Грачев его увозил, из Абхазии, между прочим.

Кто войну начал - мы, что ли?

Поэтому здесь должна быть очень жесткая реакция в этом плане. Ну, МИД и отреагировал, собственно говоря.

Что касается Грузии, очень жаль. Красивая страна, великолепные люди. Лучшие грузины живут в России на самом деле, как вы знаете, лучшие специалисты. Живут и будут жить, потому что для нас они родные и близкие люди.

Так что - это вопрос не к православию, не к Гаврилову, не к парламенту, это удар по тем, кто пытается хорошо работать с моей страной.

- Важное уточнение. Президент Грузии на своей странице в Фейсбуке написала, что это провокация со стороны России. И еще одно уточнение. Она обвинила и Саакашвили, что он как-то к этому причастен.

- Ну, сейчас можно винить кого угодно, даже Трампа. На самом деле, это глупость полнейшая. Пускай госпожа президент на меня не обижается, она, видимо, плохо информирована или путает божий дар с яичницей. Уж России-то зачем это нужно?

Сергей Степашин в прямом эфиреФото: Михаил ФРОЛОВ

- Она назвала нас врагом и оккупантом.

- Мы никого не оккупировали в Грузии. Я же не буду рассказывать про события 2008 года. Вы знаете прекрасно, кто начал и кто поубивал наших людей, кто сбивал наши самолеты (из нашего же оружия). А вот откуда девушка приехала, какое гражданство у нее было до последнего времени, у меня тоже большой вопрос. Она грузинский-то хоть знает? У меня сомнения.

- На своей странице в Фейсбуке она по-грузински написала.

- Ну, слава Богу. Молодец.

- Официально Москва уже отреагировала на ЧП...

- Да, - назвав это провокацией и недопустимой ситуацией. МИД ответил очень жестко. Другое дело, что больше ни ногой туда нашим парламентариям, это 100 процентов. Нечего там делать.

- В Кремле считают русофобской провокацию в Тбилиси.

- Я считаю, даже - не русофобская. Просто - самая настоящая провокация и против России, и против нынешней партии, которая занимает ведущие позиции в Грузии.

- Но вы не ответили, кому это выгодно в Грузии.

- В Грузии я не знаю, кому это выгодно. Выгодно тем, кто борется против существующей партии. Это те самые политические оппозиционные силы.

Я думаю, Мишико (имеется ввиду Саакашвили. - А.Г.) с удовольствием лапки сейчас потирает, известный крупный специалист.

Но абсолютно очевидно, это - работа госдепа. Я вспоминаю свою работу в спецслужбах. (В прошлом Сергей Степашин - шеф Лубянки. - Авт.) Совершенно очевидно, что без американских советов, американских консультаций и согласования с послом United States в Тбилиси ничего не делается. Я знаю, что говорю.

Сергей Степашин в гостях у "Комсомолки"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хорошо, а какая-то глобальная выгода американцам…

- А зачем глобальная? Вот взяли, щелкнули, а дальше - шевелитесь. Американцы играют в свою игру. Точки бифуркации везде, особенно в Европе.

- То есть, основная цель – разрушить даже те отношения, которые у России есть с Грузией?

- Совершенно верно. Как только пошло сближение – так вот вам, пожалуйста, получите...