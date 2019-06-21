Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов

СЕГОДНЯ 03:35 2019-06-21T03:37:03+03:00

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила вину за антиправительственные протесты в стране на Россию. Об этом политик написала в социальных сетях. По мнению Зубарашвили, России на руку раскол страны и внутренние противостояния.

"Это ее самое опытное оружие", - написала глава государства.

Женщина назвала нашу страну врагом и оккупантом. Зурабишвили считает, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля.

По последним данным, в стычках на стихийном митинге в Тбилиси пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.

Поводом стал случай на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Мероприятие открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Это не понравилось депутатам из оппозиционных партий. Они покинули сессию, а после у здания парламента появилось несколько тысяч человек. Толпа пыталась силой взять парламент. Полиция разогнала митингующих слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями.

ИСТОЧНИК KP.RU