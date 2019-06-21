2019-06-21T03:37:03+03:00
Политика

Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов

По мнению Саломе Зурабишвили, раскол выгоден России
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Саломе Зурабишвили.Саломе Зурабишвили.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила вину за антиправительственные протесты в стране на Россию. Об этом политик написала в социальных сетях. По мнению Зубарашвили, России на руку раскол страны и внутренние противостояния.

"Это ее самое опытное оружие", - написала глава государства.

Женщина назвала нашу страну врагом и оккупантом. Зурабишвили считает, что те, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают российскую политику и реализуют планы Кремля.

По последним данным, в стычках на стихийном митинге в Тбилиси пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы.

Поводом стал случай на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Мероприятие открыл глава русской делегации сидя в кресле главы парламента. Это не понравилось депутатам из оппозиционных партий. Они покинули сессию, а после у здания парламента появилось несколько тысяч человек. Толпа пыталась силой взять парламент. Полиция разогнала митингующих слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мексике похитили американского студента
Лидеры ЕС не смогли избрать нового главу
Президент Чехии призвал Украину смириться с утерей Крыма
В Москве застройщик "нагрел" дольщиков на 4,5 млрд рублей
В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России
Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию
Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе
На антиправительственном митинге в Грузии пострадали 69 человек
Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого
Глава Минэкономразвития предсказал сохранение темпов выдачи потребительских кредитов
Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера стал глава британского МИД
В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии
Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии
В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями
Зеленский заявил, что украинские олигархи готовы помочь стране
Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами
В Тбилиси демонстранты штурмом взяли здание грузинского парламента
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арест
Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные
Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах