В Москве происходящее в Грузии назвали кошмарной провокацией

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию с беспорядками, которые накануне произошли в центре Тбилиси.

«Мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона, - написала она в «Фейсбуке». - Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии».

При это Захарова отметила, что Грузия повторила опыт Европы, которая "развязала санкционную войну против России и сама от нее пять лет страдает". Кроме того, она подчеркнула, что все эти события в стране происходят на фоне "неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию".

Грузия, по словам дипломата, пытается политически и экономически создать условия для какой-либо реинтеграции этих территорий. «Так вот вчера радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала. А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей», - отметила она.

В Кремле также не оставили без внимания протесты в Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал беспорядки в Тбилиси русофобской провокацией. «Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией, - сказал он. - Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России».

Безуспешная попытка прорвать полицейское оцепление.Фото: REUTERS

"КП" дозвонилась депутату Сергею Гаврилову, одному из членов российской делегации, направленной в Тбилиси. По его мнению, грузинская оппозиция использовала приезд российских парламентариев в своих целях:

- Это была заранее спланированная провокация, целью которой является совершение государственного переворота в Грузии и захват власти радикальными силами, имеющими отношение к заокеанским партнерам [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили. Повод был придуман: это участие российских депутатов в международном православном форуме, на котором присутствовали делегаты из 23 стран. Предпринята попытка дискредитировать православие в этой стране и максимально ухудшить отношения с Россией. Мы видели огромную симпатию со стороны простых людей и многих политиков Грузии, со стороны церковных кругов. На грузинскую церковь также оказывается давление, чтобы она признала украинских раскольников. Но церковь пока держится.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, новым майданом в Тбилиси запахло вечером в четверг, 20 июня. Скандал разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера.

Недовольные появлением российского политика в кресле спикера парламента пытались штурмовать здание.Фото: REUTERS

В перерыве сессии начался скандал. Ассамблея была сорвана. Российская делегация попыталась укрыться в отеле в центре грузинской столицы, но толпы протестующих заставили ее быстро эвакуироваться. Митингующие закидали яйцами и бутылками здание гостиницы. К счастью, россияне успели вылететь в Москву.

Полиция применила для разгона собравшихся водомёты.Фото: REUTERS

Но и это не успокоило демонстрантов. Манифестанты пришли под здание парламента, требуя отставки главы МВД, Службы Госбезопасности и спикера парламента, которые якобы допустили депутата КПРФ выступать в кресле главы парламента Грузии.

В ход пошли слезоточивый газ и резиновые пули.Фото: REUTERS

В ходе уличных беспорядков пострадали 240 человек.Фото: REUTERS

В ситуацию вынуждены были вмешаться сотрудники правоохранительных органов. Они начали разгонять толпу с помощью выстрелов в воздух и слезоточивого газа, начались столкновения, в результате которых появились раненые как со стороны протестующих, так и правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

Всего, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

О событиях, происходящих накануне в Тбилиси, в беседе с «КП» рассказала очевидец Анжелика Сулхаева:

- Прилетели в Тбилиси вчера, днем все было спокойно. Ближе к вечеру у здания парламента начала собираться толпа, мы сначала не понимали, что происходит. Чуть позже стало понятно по лозунгам «Стоп Раша», что это антироссийский протест.

Утром о ночных столкновениях у здания парламента напоминали лишь горы мусора. Фото Анжелика СУЛХАЕВА

Девушка добавила, что обстановка была очень напряженная и продолжалась примерно до 5-6 утра. Потом, по ее словам, всех разогнали. «Здание парламента оцеплено полицией до сих пор. Думаю, вечером протесты продолжатся, - добавила девушка.