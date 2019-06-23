Сероглазый король
Она родилась в 1889-м - в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней. Пережила Первую мировую, революцию и блокаду Ленинграда. Первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет.
«Сероглазый король» (1910 год) - одно из ранних произведений Анны Ахматовой, вошедшее в ее первый поэтический сборник «Вечер». Музыку к этим словам писали Сергей Прокофьев и Александр Вертинский.
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»
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