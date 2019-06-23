2019-06-21T22:21:43+03:00
Звезды

Сероглазый король

23 июня - день рождения Анны Андреевны Ахматовой
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Этот портрет 25-летней Анны работы Натана Альтмана, написанный в 1914 году, хранится в Русском музее.Этот портрет 25-летней Анны работы Натана Альтмана, написанный в 1914 году, хранится в Русском музее.
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Она родилась в 1889-м - в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого и Эйфелевой башней. Пережила Первую мировую, революцию и блокаду Ленинграда. Первое стихотворение Ахматова написала в 11 лет.

«Сероглазый король» (1910 год) - одно из ранних произведений Анны Ахматовой, вошедшее в ее первый поэтический сборник «Вечер». Музыку к этим словам писали Сергей Прокофьев и Александр Вертинский.

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел

И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,

В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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