2019-06-24T13:25:57+03:00
Звезды

Шоу Лободы станет ещё дороже

Светлана выйдет к поклонникам в кутюрных нарядах
Алина ЧЕРНОВА
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После официального мероприятия состоялась личная встреча дизайнера модного дома Оливье Рустена и СветланыПосле официального мероприятия состоялась личная встреча дизайнера модного дома Оливье Рустена и СветланыФото: из личного архива
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Специальным гостем парижского показа любимого бренда Бьеонсе, Balman, стала Светлана Лобода. Известно, что наша звезда является давней поклонницей бренда и выбирает их наряды для своих самых главных выходов в свет. После официального мероприятия состоялась личная встреча дизайнера модного дома Оливье Рустена и Светланы. Они обсудили тенденции в мировой моде, их влияние на музыку, и как нам стало известно, в завершении беседы Оливье предложил создать наряды для будущего шоу ЛОБОДЫ в Москве, которое состоится 19 октября в ВТБ «Арена».

А значит, шоу артистки, на которое Светлана потратила, как минимум, миллион евро, станет ещё дороже. Ведь наряды этого бренда недешевое удовольствие.

Напомним: на музыкальной премии «Золотой граммофон» Светлана Лобода появилась в роскошном дизайнерском платье.

Артистка вышла за наградой (Лобода в тот вечер унесла приз за хит «Superstar» - Ред.) в дерзком мини-наряде вышеупомянутого бренда. Заглянув на сайт бутика, мы обнаружили, что этот наряд стоит около 400 тысяч рублей.

И на минувшей «Песне года» Лобода дефилировала в мини от этого модного дома.

КСТАТИ

Бородина выбирает Потемкину, Пугачева - Алишера

Российские знаменитости чаще всего предпочитают вещи от отечественных дизайнеров, поскольку кутюрные наряды значительно дороже. К примеру, ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина покупает платья от Бэллы Потемкиной. Наряды от этого дизайнера любит и Ольга Бузова. А вот Алла Пугачева за эксклюзивные, но недорогие вещи. Примадонну наряжает личный стилист Алишер, Валентин Юдашкин и Игорь Гуляев.

- Долгое время у Аллы Борисовны был не совсем стандартный размер, поэтому ей проще было шить вещи на заказ, - объясняет дизайнер звезды Алишер.

А вот в гардеробе Филиппа Киркорова мало вещей от российских дизайнеров. Исключения составляют наряды от Юдашкина и Гуляева,

А в основном шкафы короля поп-сцены забиты пиджаками и куртками от западных брендов и кутюрье, которые шьют ему вещи в единственном экземпляре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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