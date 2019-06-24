2019-06-24T17:11:02+03:00
В мире

Борис, ты не прав: Джонсон поругался с невестой и обрушил свой рейтинг

Сможет ли английский политик стать премьер-министром вопреки «амурному скандалу»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Борис Джонсон не прочь занять кресло Терезы Мэй.Борис Джонсон не прочь занять кресло Терезы Мэй.Фото: REUTERS
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В Британии — министерская чехарда. За три года после «Брексита» (референдума о выходе из ЕС) действующий премьер-министр Тереза Мэй так и не смогла «развестись» с Брюсселем и теперь бесславно уходит в отставку. Самый вероятный кандидат в преемники — Борис Джонсон, в правящей Консервативной партии его готовы поддержать очень многие.

Но… помните, как писал Ильич в «письмах к съезду»? «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в общении между нами, становится нетерпимым в должности генсека». Вот и Борис Джонсон может погореть из-за буйного нрава. В прошлую пятницу он навестил свою невесту Керри Саймондс на квартире в Южном Лондоне. Но задержался — пришёл поздно. Шутка ли — светит кресло премьера, тут можно и попотеть на работе. Но девушке это не понравилось. Слово за слово…

— Не трожь мой ноутбук, черт возьми! — в какой-то момент начал кричать Борис (как вы понимаете, на деле вместо последних слов звучали куда более сильные выражения).

— Руки от меня убери! — не отставала Керри.

Поскандалили, побили посуду. Тогда Ева Ли, их соседка сверху, вызвала полицию. А ещё, подкравшись к двери, записала их ссору на диктофон мобильника. Каковую запись тут же слила журналистам (надо думать, не бесплатно).

Тем временем бобби (как называют офицеров Скотленд-ярда) явились на вызов. Но жертв и разрушений не обнаружили. Опросили других соседей — те ничего не слышали и вообще претензий не имеют.

Но скандал разгорался. Активисты оппозиционной Лейбористской партии (они и Джонсона не любят, и «Брексит») встали у дома четы с пикетами. Мол, не место этакому хаму в правительстве. Кстати, и соседка Ева Ли, которая вызвала полицию, — тоже видная либеральная активистка. Совпадение, должно быть.

В любом случае, рейтинг перспективного политика даже в собственной партии обвалился. Он принялся спасать положение — в понедельник в прессу утекли свежие фото, как Борис и Кэрри идиллически держатся за руки на лоне природы в сассекской глуши, куда они бежали от атак злопыхателей из Лондона.

В завершение Джонсон пообещал на девушке обязательно жениться. При первой возможности. Как только завершит развод со своей нынешней, уже второй женой Мариной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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