Вам достаточно провести в Тбилиси каких-то 3 часа, чтобы у вас пропало всякое романтическое представление о Грузии.

Грузины кажутся раздавленными невыносимой бедностью. В тех местах, где, вроде бы, должны быть грузинские кафе и кофейни, вы натыкаетесь на множество “тайских” массажных салонов. Молодые девчонки-грузинки с волосами, выкрашенными в красно-фиолетовые цвета, подпирают углы, раздавая листовки, зазывающие арабов из Ирака и туристов из Турции попробовать “грузинский” массаж. Никогда не думал, что мне придется увидеть такое своими глазами. На месте грузинских ресторанов расплодились иракские и турецкие закусочные. В супермаркетах нет грузинских продуктов. Даже на рынках вас ждет небогатый набор помидоров, огурцов и персиков. То изобилие овощей и фруктов, которым всегда славилась Грузия, куда-то исчезло. Похоже, местное сельское хозяйство прекратило существование. Пожилые и старые люди выглядят усталыми и несчастными. Привычной грузинской жизнерадостности вы здесь уже не встретите.

За подремонтированными и подкрашенными фасадами скрываются строения, которые, кажется, вот-вот рухнут. Из окон отелей и гостевых домов, оборудованных в исторических зданиях, вы можете увидеть дома-призраки, чьи стены и балконы держатся на честном слове.

Индийский бизнесмен, предприниматель и путешественник Аджай Гоял.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Безработица превышает 65% трудоспособного населения, бедность ужасающая, промышленности и местного производства не осталось. На что вообще можно надеяться гражданам этой страны?

Сегодня в Грузии встречаются три типа туристов.

1. Бедные европейцы и американцы, которые ищут, где жизнь подешевле.

2. Арабы, которые приезжают, чтобы поесть дешевой турецкой пищи и попользоваться массажем в горах. Этакая Швейцария для самых бедных из арабов.

3. Русские. Романтично настроенные. Влюбленные в Грузию. В ее культуру. Ее вино. Ее историю. Ее народ. И вот от них-то и хочет избавиться либерально настроенная прозападная грузинская молодежь.

Во Франции, стране, где родилась и выросла нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, люди живут в сотни раз лучше, чем грузины. Но они надевают на себя желтые жилеты и идут протестовать против собственного правительства. А в Грузии гнев направлен, главным образом, против России. Прозападные элиты, на совести которых чудовищное неравенство, убедили молодежь в том, что во всем том ужасе, который она видит вокруг себя, виновата история, виновата Осетия, виновата Россия. У пожилых людей уже нет сил на осмысленный протест, а молодые выходят на борьбу с Россией. Вам нечем гордится в советской истории, - говорят им, - Ваше прошлое и настоящее украла Россия”.

Пока дети бесчинствуют против России, отцы тратят свои последние сбережения и переводы от родственников из России, чтобы подремонтировать квартиры, которые они надеются сдать русским туристам. В этом году они будут пустовать.

Молодежь попротестует и разъедется по миру, туда, где нужна дешевая рабочая сила. Некоторые даже устроятся в России.

А страна, единственной духовной скрепой которой стала ненависть и ложь, останется. Но ненависть и ложь не создадут рабочие места и не наполнят полки.

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