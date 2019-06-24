Русские туристы в Тбилиси: Объявлено, что мы оккупанты? Хороший тост!

Часть 1, Часть 2

ПРЕРВАННАЯ ГАСТРОЛЬ

Хотите знать всю правду - как русские сейчас чувствуют себя в Грузии?

Вы уверены?

Ну-ну..

Например. Случайно встретился с артистами Владивостокского драматического театра имени Горького. После гастролей в Армении они заехали в Тбилиси отдохнуть.

Ну то есть, встретиться мы встретились. Но разговаривали каждый по своему телефону.

- Мама, - говорю я. - В Грузии все спокойно. К русским здесь относятся хорошо. Не верь телевизору (это моя ритуальная фраза).

- Да все у нас нормально! – тоже успокаивали владивостокских родных артисты. - Какая агрессия! Боже, какая чушь!

- И так целый день – звонят и звонят! – говорит артистка Наталья Музыковская. - Мы проехались по всей Грузии. Были в Мхцете, очень красиво. Здесь душевные люди. Общая с нами православная вера. Мы, артисты, чувствуем кожей – и ничего плохого я не заметила.

Старшее поколение русских любит, но молодежь уже другаяФото: REUTERS

- Москва объявила эвакуацию, – сообщаю. - Нам тут угрожают.

- (театральная пауза) Странно…

Иду я с митинга в два часа ночи. По туристической улочке Леселидзе – опять кругом русские. Когда они спят?! То ли из-за круглосуточной продажи спиртного в местных магазинчиках, то из-за широты русской души и печени их концентрация на улицах почти постоянная. А после объявленной Москвой эвакуации – еще и политически незрелая.

Очередь на канатную дорогуФото: Владимир ВОРСОБИН

Подхожу к компании. Краснодар.

- Объявлено, что оккупанты мы. Эвакуация, - говорю.

- Хороший тост!

Чокаемся. Смеются.

Безобразие.

Русский турист под солнцем портится. Он смягчается, становится сентиментален и возмутительно аполитичен. Более того, когда в государственных целях ему мешают отдыхать, он звереет…

- Да были мы на этом митинге, – сердятся краснодарские. - И что?! Придурки орут что-то про Россию-оккупанта… Мы поглазели, ушли. И что – из-за этого отменяют рейсы? Шутишь?

- Нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716136" frameborder="0"></iframe> Дрон снял толпы людей, пришедших в третий день протестов к стенам Парламента.

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ РУССКИХ ЛЮБИТ, А МОЛОДЕЖЬ - НЕНАВИДИТ»

Сейчас в Тбилиси самым главным Идиотом считается депутат от партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе, плескавшийся водой с парламентской трибуны и прооравший роковое: «Я ваших в Абхазии убивал и убивать буду».

По крайней мере мои знакомые грузинские бизнесмены в ярости.

Хозяйка винного магазина на Лесилидзе говорит, что власти и оппозиция, похоже, убили ее бизнес.

- Я поставляю чачу и вино в Россию, - говорит. - Это 15 тысяч долларов в месяц. Я сама из Гори, и знаю что такое война (с осетинами в 2008-м, - авт.). И у меня вопрос – вы, на площади, зачем митингуете? Вернете так территории? Нет. Вы уничтожите мое дело, мою жизнь? Да.

Грузинское правительство, похоже, в шоке, и пока не знает - как быть. Отказаться от привычной анти-российской риторики оно не может, иначе оппозиция снова закричит о «Руке Москвы» (главный местный антиправительственный лозунг). Но и дальше злить Кремль совсем уж глупо – люди надеются: Москва передумает и снимет туристическую блокаду, и эти настроения в народе не учитывать нельзя.

Чем все закончится никто не знаетФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716130" frameborder="0"></iframe> Тысячи людей третий день собираются у стен Парламента в Тбилиси на митинг.

Пока грузины поднимают свой дух сами.

В интернете они запустили кампанию «Отдохни в Грузии».

Местные экономисты убеждают друг-друга, что ущерб от блокады преувеличен. Что самолетами летает лишь 20% туристов, остальные добираются на автомобилях. И что происходит «отрезвление – опираться в туристическом плане на Россию было большой ошибкой».

И тут я случайно знакомлюсь с двумя Романами.

Один русский местный (что большая редкость) паренек лет 25 – зазывала у ресторана на площади у канатной дороги.

Другой – айтишник из России, переехавший жить в Тбилиси несколько лет назад.

- Все пропало! – говорит первый Роман. - Похоже к осени работы не будет. Русские – больше половины клиентов моего ресторана.

Без комментариевФото: Владимир ВОРСОБИН

- Ну дело понятное, - зевает второй. - Москва хочет перенаправить туристов в Крым и Сочи. Только я смотрю вебкамеры на пропускном пункте Верхний Ларс, поток не изменился вообще. Туристы не торопятся уезжать.

- Отношение к русским здесь такое, - говорит грузинский Роман. - 50 на 50. Старшее поколение русских любит (это у них не отнять), но молодежь уже другая. Часть моих ровесников не то что нас, русских, ненавидят, но считает нас оккупантами.

- Да, считают, - соглашается приезжий айтишник. - Но я - просто Рома (смеется). Мне здесь хорошо. Налоги - один процент, отчетность – легко и просто, жизнь дешевая, мои друзья сдают квартиры в Москве, здесь живут с удовольствием.

И только вопрос – «Чем все закончится?» российского и грузинского Романов объединил.

Это был самый честный ответ. В стиле злополучного митинга.

- А фиг его знает!

Кажется, в Грузии снова революцияФото: REUTERS

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