«Обед оккупанта»: Журналист «КП» поел в «антироссийском» кафе в Тбилиси

ВМЕСТО РУССКИХ ПРИДЕТСЯ СЕЛИТЬ МУСУЛЬМАН...

Кто не был в Грузии – грузин не поймет.

Да и те, кто был – вряд ли... Иногда даже думаешь -

а вдруг есть особая грузинская логика…

Например.

Мои местные знакомые очень любят говорить о многовековой дружбе с русскими. Утверждая, что только Апокалипсис (друзья все как один воцерковленные) разлучит нас. Это обязательный грузинский тост, сладкий как Хванчкара. И ты отвечаешь тем же, искренне-любвеобильным, но полусухим.

И вот вчера возвращаюсь я с оппозиционного митинга в Тбилиси…

День ото дня он тускнеет, блекнет, скукоживается до позорных для Грузии 1,5-2 тысяч человек. Куда-то исчезли девушки с листочками «Россия-оккупант». Площадь сдувается. С геополитических оскорблений она скатилась до требования отставки министра МВД и скучных поправок в избирательный закон.

Участник уличных протестов в Тбилиси, 24 июня 2019 г. Фото ZURAB KURTSIKIDZE EPA/ТАСС

Но «националы» (активисты партии Михаила Саакашвили) стоят здесь всем назло.

Назло Москве – та после изгнания из Тбилиси своего депутата (здесь это называют «Ночь Гаврилова») и этого антироссийского митинга, объявила эвакуацию туристов.

Назло лидеру правящей в Грузии партии «мечтателей» Иванишвили – правительство надеется уговорить Москву отменить санкции, а этот митинг у властей как кость в горле.

Назло церкви – патриарх Илия призвал грузин «быть осторожными», хотя его сторонники в блогах вынашивают идею: выгнать «*****» Саакашвили с площади («националы» выступают за гей-парад и считают Церковь тайным агентом влияния Москвы). Но боятся ослушаться Илию, и пролить кровь.

Назло бизнесменам – те только начиная подсчитывать убытки, уже все поняли. По словам хозяйки небольшой тбилисской гостиницы, она теряет половину дохода, но главное – вместо русских придется селить мусульман (турок, иранцев, арабов)… И это ввергало ее в еще большее уныние.

МИШИКО-ЮГЕНД

И тут мои грузинские знакомые спрашивают – зачем я каждый день ошиваюсь на площади.

- Разговариваю, – пожимаю плечами. - Прошу перевести ораторов. Спорю. Болтаю. А что?

(Грузины переглянулись и обменялись на своем языке репликами, видимо: «Он всегда был идиотом»)

- Шутишь? И тебя не побили? – усмехнулся добрый грузин. – Больше так не делай.

- Эй, батоно! – изумляюсь, - Ты же мне сам говорил о великой, космической, генетической дружбе. Что с тобой?!

- Э-э-э, Володь, даже в 2008 году ты был здесь, когда русские танки стояли у Гори – и не боялся. А с этой странной молодежью – не даю гарантии! Чужие они. Их воспитали при Саакашвили, они росли под его пропаганду, они и сейчас стоят за его идеи. И потом, ты думаешь, что случилось с рейтингом «националов» когда Москва заявила об эвакуации туристов?

Вспоминаю слезы моей знакомой хозяйки винного магазина с ее 85-процентной зависимостью от России.

- Упал рейтинг, конечно, - говорю.

- Черте с два. Вырос! При «мечтателях» экономика Грузии загнивает, уровень жизни падает, люди все больше ненавидят правительство, и это раздражение оседлала оппозиция. Она кричит: Россия все скупила, власть продала Грузию Путину. Почитай ее сайты.

Читаю:

«Народ, который за несколько часов, без всякого призыва, способен встать на защиту своей чести и суверенитета, не будет страдать и унижаться от отсутствия российских туристов. Если для вас и туризм - это оружие против Грузии, то запомните, оккупанты, you are not welcome!»

Или:

«По данным Национального агентства туризма за 2018 год, приезжая в Грузию российский визитер в среднем тратит 1326 лари (около 30 тысяч рублей, - ред.), почти в два раза меньше туриста из западноевропейской страны»

Или:

«Неправительственная организация «Международная прозрачность — Грузия» провела исследование, чтобы выяснить возможные потери Грузии от «туристического эмбарго» со стороны России. Если Россия полностью закроет с Грузией границу, в том числе, сухопутную, и ни один российский турист сюда не приедет, потери Грузии составят всего 100 миллионов долларов...

Этот сегмент не играет решающей роли в экономике в целом и в перспективе российское эмбарго должно подтолкнуть к более активному освоению европейского рынка.»

- И люди в это верят? – вздыхаю...

И тут внезапно решаю пообедать. Нашел я тут интересный ресторан.

Надпись на плакате: "20% моей страны оккупирована Россией". Фото ZURAB KURTSIKIDZE EPA/ТАСС

РОМАНТИКИ С БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Грузины – пылкие символисты. Любое событие или действие несет для них важный смысловой подтекст. Поэтому здесь до сих пор страшно переживают, что православный коммунист (это сочетание здесь признано демоническим) из России Гаврилов осквернил собой парламент. И возражения почти не слышат…

Зато в политике грузинский символизм работает буйно.

Назвал режиссер Театра Руставели Роберт Стуруа антироссийский митинг фашистами. Заявил: «Злой дух победил, нацисты празднуют. Грузии больше нет»

Ему ответили: «Сакартвело (самоназвание грузин) есть и будет. Грузия (намек на русское название) умерла»

И тут же перфоманс. Кастрюля борща и котлеты, как символ русской кухни, несут к театру. Ставят у двери под телекамеры. Аплодисменты.

Или. Прокатчики кино торжественно заявляют – в знак протеста отменяем русские субтитры.

Или (это было в прошлом году), на машины с российскими номерами клеились таблички «Оккупант».

Или – прошел слух, что несколько кафе и ресторанов Тбилиси и Батуми заявили - отныне оккупанты (то есть русские) будут платить на 20% больше. Поскольку отняли у Грузии 20% территорий (Абхазию и Южную Осетию).

Вот черти – подумал я.

Нашел один из них, некое кафе «Эзо», что на улице Кикодзе и пошел с оккупантской решимостью есть.

Обедать.

Что бы это ни значило. И чем бы ни закончилось…

ВЕЛКАМ, ТОВАРИЩИ!

Но не тут то было. Сразу, при входе начался квест. Висит табличка на английском, дескать, признаешь, что Россия - оккупант, тогда велкам. Не признаешь – «рядом есть другие рестораны».

Объявление у входа в кафе: если, на ваш взгляд, Россия - не оккупант, вас ждут два варианта развития событий: или короткая лекция от местных об агрессивном соседе, или вам придется искать другое заведение для трапезы.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Вот черти! – это я уже с восхищением. - Получается, если зайду – все. Признал оккупацию.

Стою, размышляю.

Ладно, думаю. Я ж по работе. Кровью не заставят подписывать. Наверное.

Захожу обычный уютный дворик, столики с тихими студентами. Вежливо здороваюсь с интеллигенцией.

- Здравствуйте, - говорю подчеркнуто по-русски. – Товарищи. Дайте (это я уже официанту) русское меню.

Тот обронив до этого пару русских фраз, при такой страшной просьбе сразу и прочно перешел на английский.

- А если я не оккупант, тогда есть дадите? - говорю.

Улыбается. Но делает вид - не понимает.

Заказываю. Ем. Вкусно. Неядовито. Вроде.

Жду русофобский момент истины, когда мне принесут счет с 20 процентной добавкой за русскость.

Я его заламинирую для потомков.

Приносят. Без наценки. Ровно столько сколько наел - 12 лари (около 280 рублей).

«Россия не оккупант!» - зло говорю на прощанье. А сам думаю:

- Опять перфоманс! Что за детский сад!

- Гудбай! Велкам! – улыбнулись в ответ непостижимые грузины, снова оставив меня с мучениями: «Как же тебя понять, Сакартвело» один на один.

