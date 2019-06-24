2019-06-24T20:48:46+03:00
Звезды

Даша Жукова на свадьбе в платье с глубоким декольте затмила подругу-супермодель

Знаменитость надела смелый наряд
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дарья Жукова обзавелась страничкой в Инстаграм всего несколько недель назад.Дарья Жукова обзавелась страничкой в Инстаграм всего несколько недель назад.
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Даша Жукова погуляла на свадьбе супермодели Карли Клосс и Джошуа Кушнера. Церемония, на которую съехались знаменитости, прошла в Вайоминге в стиле Дикого Запада.

26-летняя Карли Клосс и ее 34-летний супруг Джошуа Кушнер отпраздновали с друзьями и семьей свадьбу в Вайоминге. Само бракосочетание произошло в середине октября 2018 года в Нью-Йорке в еврейских традициях, поскольку семья Кушнеров - ортодоксальные иудеи. На свадьбе было примерно 80 гостей. Однако супермодель мечтала устроить отвязную вечеринку.

dashadasha
The Cowboy State of mind
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И вот в минувшие выходные звездные гости съехались на праздник, стилизованный под фильм "Горбатая гора". Карли Клосс была одета в белое кружевное платье с открытыми плечами, а ее муж выбрал темный костюм.

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@karliekloss
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На вечеринку приехали многие близкие друзья пары. Среди них были Диана фон Фюрстенберг, Кэти Перри, Орландо Блум, Дерек Бласберг и Даша Жукова. Последняя давно дружит с Карли Клосс.

Даша выбрала по случаю праздника хлопковое серо-голубое платье с глубоким декольте. Поклонники Жуковой в один голос заявили, что в таком наряде в стиле кантри она затмила невесту.

dashadasha
Our Best Friends Wedding
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Поговаривают, вечеринка прошла на "ура" - шампанское и другие напитки покрепче лились на свадьбе рекой. А некоторые гости с трудом встали с кроватей на следующее утро. Кстати, сама Клосс ради замужества приняла иудаизм. И пока не известно, употребляла ли она спиртное.

orlandobloomorlandobloom
wonderful weekend of being loved and celebrating love
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Знакомство Карли Клосс и Джошуа Кушнера состоялось в 2012 году на одном из мероприятий бренда Victoria's Secret, моделью которого являлась Карли. Пара вместе вот уже семь лет. Они объявили о своей помолвке еще в июле 2018 года. Тогда Карли показала обручальное кольцо с бриллиантом. Сначала родители младшего брат советника Трампа не жаловали звезду подиума. Однако как только супермодель приняла их веру, сердца стариков растаяли и они приняли невестку, как родную.

Так, перед свадьбой супермодель изучала Тору под руководством раввина в одной из самых знаменитых синагог Нью-Йорка. Клосс обратилась в иудаизм, как это сделала и Иванка Трамп перед тем, как выйти замуж за Джареда Кушнера, брата супруга супермодели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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