24 пострадавших: В Москве маньяк-клофелинщик травит и обворовывает тусовщиков с Чистых прудов и Ямы

За последний месяц в центре Москвы случилась целая серия загадочных отравлений. Жертвы - все как один постоянные посетители популярных тусовочных мест молодежи: Чистые пруды, Яма, «Горка». И рассказы у всех примерно похожи: тусовался с друзьями, подсел какой-то парень, разговорились, угостил газировкой и все, полный аут... Кто-то приходил в себя спустя несколько часов. А кто-то впадал в кому.

Среди наиболее пострадавших оказалась фоторедактор издания The Village Людмила Чижова. Вечером 7 июня девушка приехала с друзьями на Чистые пруды. Рассказывает, что выпивала фруктовое пиво. Общались, смеялись. В какой-то момент рядом появился бородатый парень, который назвал себя Мурадом. А потом все по классике - незнакомец предлагает Люде фанту и та отключается.

Следующие три дня она провела в коме. «Неизвестное психотропное вещество» (так значится в выписке) вызвало угнетение дыхания. Чижова пришла в себя, но даже сейчас, спустя две с лишним недели, чувствует себя очень плохо - приходится регулярно ходить в больницу на процедуры.

Фоторедактор издания The Village Людмила Чижова провела три дня в коме, угостившись газировкой от незнакомца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Преступник, который угощает людей психотропами, своих жертв забалтывает, - говорит юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. - Вы понимаете, в молодежной среде знакомятся очень легко. С Людмилой этот человек говорил об акциях «Льва против» в Яме (активисты спровоцировали несколько стычек на Хохловской площади, отбирая у людей бутылки с алкоголем, - Авт.), интересовался, как она к ним относится.

Кстати, после той странной «фанты» у Людмилы Чижовой пропал мобильный телефон. В полиции спустя несколько дней со скрипом возбудили уголовное дело - по статье «Кража» (до 5 лет тюрьмы). Юрист Прянишников считает, что статья должна была быть серьезнее. Как вариант - «Грабеж» (до 7), потому что злодей не просто незаметно шарил по карманам, а использовал спецсредство - психотропы.

- Полицейские, которых вызвали друзья потерявшей сознание девушки, некачественно провели осмотр места происшествия, - говорит специалист. - Где-то явно должна была оставаться та самая бутылка с фантой. Ее нужно было направить на экспертизу, чтобы понять, что именно было внутри. Но бутылку никто не искал.

Юрист также обращает внимание на то, что записи с камер видеонаблюдения полицейские тоже не изымали. И они уже благополучно исчезли с серверов (хранятся пять суток).

- Но ведь есть камеры различных заведений, которые находятся рядом, частные камеры, - говорит Алексей Прянишников. - Мы пытаемся добиться, чтобы расследование проводилось нормально.

Журналисты The Village провели собственное расследование и насчитали, что с конца мая таким же способом были отравлены, ограблены или избиты 24 человека.

По некоторым данным, подозреваемого полицейские однажды даже задержали, но отпустили под подписку о невыезде. После этого ограбления продолжились.

- О том, что этот молодой мужчина заводил разговоры об акциях «Льва против» вспоминала не только Людмила, но и некоторые другие потерпевшие, - продолжает Прянишников. - И это очень странно. Есть ощущение, что это может быть каким-то образом связано.

- Вы хотите сказать, что «клофелинщик» - из них?

- Я не могу этого утверждать. Я лишь обращаю внимание на эту странность.