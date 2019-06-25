2019-06-25T10:09:59+03:00
Происшествия

В Москве задержали приезжего, который угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил их

26-летний Мурат Сабанов уже признал несколько эпизодов грабежа
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Накануне столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, которого подозревают в нескольких отравленияхНакануне столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, которого подозревают в нескольких отравленияхФото: ВКонтакте
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Историю про загадочного кавказца, угощающего тусовщиков газировкой, после которой люди отрубаются, некоторые посчитали очередной городской легендой. А он, этот клофелинщик, реально существует! Накануне столичная полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, которого подозревают в нескольких отравлениях и ограблениях. Сейчас с ним работают следователи.

Напомним, «Комсомолка» вчера сообщала, что в течение последнего месяца в центре Москвы произошла целая серия подобных отравлений психотропами. Одинаковые эпизоды фиксировались на Чистых прудах, в парке «Горка», на Яме, где тусуются любители вечерних алкогольных посиделок. Пострадавшие рассказывали одно и то же: к ним подсаживается неизвестный молодой мужчина кавказской внешности, заводит разговор, угощает газировкой и все… Темнота. Дальше человек просыпается уже в больничной палате. Пока пострадавший был в отключке, кто-то забирал из сумки и одежды все ценные вещи.

Мурат Сабанов уже признал несколько эпизодов грабежа Фото: ВКонтакте

Мурат Сабанов уже признал несколько эпизодов грабежаФото: ВКонтакте

Журналисты The Village насчитали 24 таких случая за несколько недель. В полиции предварительно разбирают не больше десятка эпизодов.

Мы уже писали, что одной из пострадавших оказалась фоторедактор издания The Village Людмила Чижова. Вечером 7 июня девушка приехала с друзьями на Чистые пруды. Рассказывает, что выпивала фруктовое пиво. Общались, смеялись. В какой-то момент рядом появился бородатый парень, который назвал себя Мурадом и угостил ее фантой.

После напичканной психитропами газировки Чижова три дня провела в коме. Передвигается с помощью палочки. И пока не может общаться.

- Извините, меня опять госпитализировали, давайте поговорим попозже, - сообщила девушка корреспонденту «КП».

Известно, что после эпизода с Чижовой полицейские завели уголовное дело по статье «Кража» (у потерявшей сознание журналистки исчез телефон) и даже задержали подозреваемого. Но потом отпустили под подписку о невыезде. А когда в прессе началась шумиха из-за целой серии таких же отравлений-ограблений, за дело взялись основательно. Подозреваемый вновь задержан.

Сейчас с молодым человеком работают следователи Фото: ВКонтакте

Сейчас с молодым человеком работают следователиФото: ВКонтакте

Мурату Сабанову 26 лет. Он родом из Нальчика, но уже несколько лет живет в Москве. На его страничке в соцсетях в разделе «Деятельность» указано: муджахид (моджахед - борец за веру, - Авт.), в Избранном ссылки на паблики, посвященные исламу, при этом в постах - много мата и фотографии с сигаретами.

- Сейчас с молодым человеком работают следователи, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Предварительно он признает, что подсыпал в напитки психотропы и грабил людей.

Предположительно, «клофелинщик» подмешивал своим жертвам феназепам - психотроп, транквилизатор. Эта штука при передозировке действительно вызывает нарушение сердечной деятельности и дыхания, вплоть до комы и даже смерти.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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