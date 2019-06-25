«Сейчас все на тоненького»: Пять причин, почему рубль укрепляется и почему это долго не продлится

Наша валюта сделала отличный подарок к отпускному сезону тем россиянам, которые планируют отдых за рубежом. Рубль укрепляется две недели подряд. За это время доллар и евро потеряли по 2 - 3%. А всего с начала года мировые валюты подешевели на 7% (см. графику). Что происходит? Пора ли покупать заморские дензнаки? Или лучше подождать еще?

ОТ НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ ДО ГЛОБАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ ВОЙНЫ

Сразу скажу. Точно предсказать, куда двинутся курсы валют, почти невозможно. Факторов слишком много. Обычно валютные эксперты проводят анализ постфактум, объясняя, почему рубль упал или поднялся. Хотя кое-что все же можно предсказать.

Вот основные причины на этот раз:

1. Пик налоговых выплат

Он продлится до конца июня. Компаниям нужны деньги, чтобы перевести на счета налоговой НДС (налог на добавленную стоимость), НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и акцизы (на топливо, алкоголь и табак). В совокупности это 1,34 трлн рублей - или 8% от доходов бюджета за год. То есть экспортеры продают на бирже доллары, чтобы приобрести рубли и отдать их в казну. Отсюда и укрепление рубля.

2. Дивиденды крупных компаний

В начале лета большинство компаний выплачивают часть чистой прибыли акционерам. Госкомпании отдают по 50%. Остальные компании - на свое усмотрение. В целом платежи ста крупнейших компаний составят 3,1 триллиона рублей, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве. Средняя доходность на одну акцию - 7,9%.

3. Спрос на гособлигации

В России хорошая доходность по государственным облигациям - в среднем 7,5% годовых. Поэтому иностранцы активно их покупают. Прибавьте сюда укрепление к доллару на 7% с января и доход в валюте за полгода составит больше 10%. Феноменальная прибыль. Покупают госбумаги за рубли, поэтому спрос на них растет и толкает курс вверх.

4. Импорт оптимизма из Франции

- Рубль остается в сфере внимания оптимистов благодаря высокой доходности, а также временных факторов, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». - Стоит упомянуть и заявление премьер-министра Франции, что санкции против РФ - это не что-то постоянное, а временное явление. Они могут быть отменены в любой момент. Конечно, в подобный сценарий пока сложно поверить, но, как минимум, об этом уже начали говорить в Европе. Поэтому маловероятные прогнозы по рублю становятся уже не столь маловероятными.

5. Валютная война от Дональда Трампа

Президент США, похоже, решил развязать еще одну глобальную войну на финансовых рынках - валютную. Эксперты Bank of America предупредили, что администрация Дональда Трампа может вскоре принять решение о валютной интервенции. Цель - повысить конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках за счет ослабления доллара.

- Для США относительно комфортна сегодня просадка доллара как минимум на 15 - 20% относительно других валют. По крайней мере, так хочет американская администрация, - считает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры». - И, похоже, они этого добьются.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В таких условиях не совсем понятно, что будет дальше. Видимо, до конца этой недели доллар и евро будут потихоньку снижаться - до конца месяца и завершения налоговых выплат. Хотя в четверг-пятницу может произойти отскок. Если на рынке появится спрос на подешевевшую валюту.

- На наш взгляд, на текущих уровнях курс рубля уже не выглядит недооцененным. В ближайшие пару месяцев баланс рисков сместится в пользу ослабления рубля, - говорит Михаил Поддубский, ведущий аналитик Промсвязьбанка.

По словам эксперта, компании будут выплачивать дивиденды в рублях, но, получив деньги, акционеры начнут переводить их обратно в доллары. И это скажется на курсе нашей валюты во второй половине лета.

Хотя, если Трамп решит не медлить с ослаблением доллара по всему миру, то рубль может продолжить укрепление.

- Как правило, в таких ситуациях укрепляется (или уж точно не падает) рубль. Не удивлюсь, если мы увидим и 62, и 60 рублей за доллар, - считает Евгений Коган.

- Сейчас все «на тоненького». В любой момент может либо продолжиться рост, либо начаться коррекция, - заявил «КП» один из знакомых трейдеров. - Я пока жду.

СОВЕТ «КП»

Отсюда полезная рекомендация отпускникам. Если собираетесь за границу, купите половину долларов или евро сейчас. Это уже будет выгодно. А другую половину поменяйте перед поездкой. Повезет - сможете дополнительно сэкономить. Не повезет - порадуетесь, что часть нужной суммы купили по дешевке. Как лучше везти деньги за рубеж и как там лучше расплачиваться: наличными или картой - в нашем следующем материале.

P.S. Покупайте доллары, только если они вам действительно нужны. Попытки спекуляций могут закончиться убытками. «КП» не несет ответственности за самостоятельно принятые инвестиционные решения.

Как менялись курсы валют с начала годаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

P.S. Для сравнения, в начале года за доллар давали 67 рублей и 8 копеек, а за евро - 76 и 90 копеек.

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