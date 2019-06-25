Умерла актриса Алла Покровская

Алла Покровская родилась в исключительно театральной семьи. Ее отец – оперный режиссёр, народный артист СССР Борис Покровский. Мама – режиссер Центрального детского театра Анна Некрасова.

Муж – создатель «Современника», режиссер и актер Олег Ефремов. Сын, соответственно, - Михаил Ефремов.

Она всегда оставалась как будто в тени своих знаменитых родственников. Но это только на первый взгляд. Алла Борисовна нашла себя в педагогике. Сорок лет преподавала актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

Она с детства мечтала стать актрисой, но родители отправили ее на филфак пединститута. Проучившись там всего лишь год, она бросила эту затею и пошла заниматься в театральный кружок при московском Доме учителя. В то время ее отец уже был главным режиссером Большого театра и, по идее, мог бы похлопотать за дочь, чтобы в актрисы она попала не таким извилистым путем. Но не похлопотал. Она сама поступила в Школу-студию МХАТ. После окончания ее взяли в молодой, недавно созданный «оттепельный» театр «Современник», который к тому времени уже три года собирал аншлаги на площади Маяковского. Алла Покровская проработала в нем без малого полвека. А потом перешла во МХТ им.Чехова.

- Она была лучшей среди нас, потрясающей актрисой и великим педагогом, - говорит ректор школы-студии МХАТ актер Игорь Золотовицкий. – Для меня ее смерть -личная утрата. Она была моей партнёршей во многих спектаклях. И по сути, была старшим прекрасным другом, очень близким человеком, порядочным и талантливым, что большая редкость в актерской среде.

Безусловно, она была великой дочерью своих гениальных родителей. Наверное, она не так хорошо известна широкому зрителю, не так часто снималась в кино. Но по ее работам в театре можно было учиться профессии. Ее роль в спектакле «Господа Головлевы» в постановке Кирилла Серебренникова была одной из лучших на мхатовской сцене. Она совершенно не потерялась среди молодых и, как теперь говорят, медийных артистов, чувствовала сегодняшний язык, интонацию современного театра.

Большая часть молодого и среднего поколения артистов театра им. Пушкина и МХАТа - это ее ученики. Алла Борисовна преподавал актерское мастерство Андрею Панину, Юле Меньшовой, Александре Урсуляк и Сергею Лазареву. Да-да, представьте себе, участник группы «Smash», наша надежда на «Евровидении» Сережа Лазарев – ученик Аллы Борисовны. Именно поэтому он прекрасный драматический артист.

В последнее время Алла Покровская тяжело болела. Ее сын Михаил Ефремов много вкладывал сил и средств в ее лечение. МХАТ проводил благотворительные спектакли в ее поддержку, нужны были деньги. Но болезнь оказалась сильнее.

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