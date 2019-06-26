Шестилетний сын Плющенко привел домой невесту

Маленький сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Гном Гномыч (так фигурист и его супруга ласково называют Сашу) уже прилично зарабатывает. Во-первых, практически с рождения у мальчика есть собственный Инстаграм, который ведет его мама. Там уже около 400 тысяч подписчиков. Первый миллион младший сын Плющенко заработал в три года, прорекламировав зубную пасту. Помимо этого, Саша участвует в показах мировых брендов, играет в ледовых спектаклях отца.

Но большую часть времени у Плющенко-младшего, конечно же, занимает фигурное катание. Родители Гном Гномыча уверены: в семье растет олимпийский чемпион. И предпосылки к этому уже есть.

Этой весной Саша Плющенко на лонже сделал аксель в четыре с половиной оборота, который еще пока ни один фигурист мира не выполнял на льду. И теперь Гном Гномыч мечтает показать этот сложнейший элемент на соревнованиях.

Опередил братьев

Но даже в таком жестком графике сынишка Плющенко и Рудковской выкраивает время на «амурные» дела. Да-да, у юного спортсмена уже появилась невеста, которую малыш представил своим родителям.

- Сашу мы воспитываем так: первым делом самолеты, ну а девушки - потом, - смеется мама мальчика Яна Рудковская. - У сына на первом месте спорт, фигурное катание, а потом все остальное.

Из всех моих детей (у Яны есть два взрослых сына от бизнесмена Виктора Батурина. - Ред.) Саша первым привел невесту в дом. Его подругу зовут Настя Соколова. Ей тоже 6 лет, она, как и Саша, занимается в «Академии фигурного катания Евгения Плющенко». Такой вот «служебный роман». Настя приезжает к нам в гости каждые выходные. А вот девочки моих старших сыновей еще ни разу не были у нас дома. Саша всех опередил, сказал мне: «Мама, Настя - моя невеста!»

Они неразлучны и очень похожи, оба светленькие, с голубыми глазами. Все выходные Настя проводит у нас, потом за ней родители приезжают. Она Сашеньку очень слушается, не перечит ему. Это какой-то парадокс, когда ты ждешь, что девушку приведет в дом старший или средний сын, а тут привел младший.

Индивидуальное обучение

Как рассказывает Яна Рудковская, в этом году они с Евгением Плющенко решили не отдавать сына в школу. Саша станет первоклашкой, когда ему исполнится 7 лет.

- Он пойдет в школу в следующем году. Мы планируем индивидуальное обучение на дому, - поделилась с «Комсомолкой» Яна. - У Саши будет репетитор, потому что совмещать такой спортивный режим, который у него сейчас есть, со школой физически невозможно. Но в школу он пойдет, два-три раза в месяц будет там появляться, брать задания, сдавать контрольные, общаться со сверстниками. Не важно, где Саша будет учиться, главное, чтобы в конечном результате на сдаче экзаменов он достойно представил свои знания. Никаких частных школ мы не рассматриваем, он будет ходить в обычную государственную школу рядом с академией, где он тренируется.

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