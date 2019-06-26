Сергей Жигунов: Снимать фильмы по книгам - опасно

Литература для читателя скоро умрет. Писателей останется немного и они будут творить, в основном, для режиссеров, чтобы те могли экранизировать их книги. Об этом в интервью "КП" говорил испанский писатель Артуро Перес-Реверте.

Однако наш "гардемарин" Сергей Жигунов готов с Реверте поспорить. Фильмы, снятые по книгам, Жигунов назвал "опасным экспериментом".

- Я много раз экранизировал произведения самых разных авторов. И могу сказать, что это опасно, - сказал Жигунов в интервью обозревателю "КП". - Беда в том, что все знают, чем закончилась книга. А это очень плохо для фильма.

- К счастью, читают у нас все меньше...

- На это и рассчитываем, когда экранизируем произведение, - засмеялся Жигунов.

Согласно глубокой убежденности Жигунова, фильмы нужно снимать не по книгам, а используя оригинальные произведения. Либо - если это все-таки книга - кардинально менять сюжет. Однако эта мера чревата проблемами.

"Аудитория книги всегда будет очень раздраженной в конце фильма. И обязательно посыплются вопросы: как так? зачем вы все поменяли", - сказал актер.

Напомним, что Сахалине в самом разгаре первый сериальный фестиваль "Утро родины". Из двенадцати сериалов конкурсной программы, по литературному произведению снято только одно - драма "Ненастье" Сергея Урсуляка по книге Алексея Иванова.

Помочь членам жюри с выбором лучших сериалов могут и читатели "КП". На портале мы запустили голосование. Сериал, получивший наибольшее число зрительских голосов - получит спецприз фестиваля в день закрытия.

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